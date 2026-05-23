Nowy film Pawła Pawlikowskiego zbiera świetne recenzje na Festiwalu Filmowym w Cannes

Tegoroczna edycja festiwalu w Cannes wielkimi krokami zbliża się do końca, a emocje wokół głównej nagrody, Złotej Palmy, rosną. Jednym z faworytów pozostaje „Ojczyzna”, czyli najnowszy obraz Pawła Pawlikowskiego, znanego z hitów „Ida” i „Zimna wojna”. Polski reżyser kolejny raz udowadnia, że należy do ścisłej światowej czołówki. Jego nowa produkcja opowiada historię inspirowaną życiem Thomasa Manna i jego córki Eriki podczas ich podróży po powojennych Niemczech. Film od razu po premierze zyskał uznanie krytyków, a niektórzy eksperci widzą w nim najważniejszy projekt w dorobku filmowca.

Nagroda za reżyserię ex aequo trafia do PAWŁA PAWLIKOWSKIEGO za film „FATHERLAND” - czytamy na instagramowym koncie "festivaldecannes".

Zobacz też: Potężny sukces Polski! OWACJE NA STOJĄCO trwały aż 6 minut. Nagrali wzruszonego Pawlikowskiego w Cannes

Sonda Lubisz filmy Oscarowe? tak nie nie każdy

Małgorzata Bela zachwyciła u boku męża na czerwonym dywanie w Cannes

Podczas festiwalowych wydarzeń polskiemu twórcy towarzyszyła Małgorzata Bela. Aktorka i modelka zaprezentowała się w zjawiskowej kreacji, a małżonkowie nie szczędzili sobie czułych gestów na czerwonym dywanie. Ten pobyt we Francji ma dla nich szczególne znaczenie. To właśnie w Cannes ich drogi skrzyżowały się dokładnie dziesięć lat temu.

Zobacz też: Pawlikowski jedzie do Cannes! Prestiżowe wyróżnienie

Od samego początku ich związek budził zainteresowanie opinii publicznej. Głównym powodem była 20-letnia różnica wieku między zakochanymi, co wywoływało złośliwe komentarze. Upływ czasu pokazał jednak, że mimo rozbieżnych dróg życiowych udało im się zbudować silną i stabilną relację.

W przeszłości Paweł Pawlikowski zmierzył się z tragicznymi wydarzeniami. Był mężem rosyjskiej pianistki, z którą ma dwoje dzieci, ale po jej przedwczesnej śmierci przez lata chronił swoją prywatność. Z kolei Małgorzata Bela ma za sobą trudne relacje i dwa nieudane małżeństwa. Ostatecznie oboje odnaleźli u swojego boku upragniony spokój i szczęście.

W 2017 roku zaskoczyli wszystkich, biorąc cichy ślub w tajemnicy przed mediami. Małżonkowie bardzo dbają o swoją prywatność i nieczęsto wypowiadają się o łączącym ich uczuciu. Kilka lat temu Pawlikowski przyznał w jednym z nielicznych wywiadów, że dopiero teraz ma poczucie, że jest w odpowiednim miejscu i z właściwą partnerką.

Oprócz udanego związku, to właśnie sukces „Ojczyzny” wywołuje największe poruszenie na Lazurowym Wybrzeżu. Produkcja konkuruje z największymi tytułami i według krytyków ma ogromne szanse na kolejną statuetkę dla polskiego reżysera. Eksperci zwracają uwagę na świetne kreacje aktorskie, dojrzały scenariusz i unikalny styl Pawlikowskiego, który po raz kolejny uwiódł festiwalową widownię.

Zobacz też: Tłum gwiazd na premirze Pawła Pawlikowskiego w Cannes! Demi Moore, Diane Kruger i inni oklaskiwali polskie "Fatherland"