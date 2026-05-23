Paweł Pawlikowski ze statuetką za reżyserię "Ojczyzny"! Co za emocje!

Julita Buczek
2026-05-23 21:34

Paweł Pawlikowski znów jest w centrum uwagi światowych mediów. Polski reżyser i jego żona Małgorzata Bela brylowali na festiwalu w Cannes, skupiając na sobie obiektywy fotoreporterów. Okazją była premiera filmu „Ojczyzna”, który zbiera doskonałe recenzje. Paweł Pawlikowski otrzymał statuetką za reżyserię "Ojczyzny"! GRATULACJE!

Nowy film Pawła Pawlikowskiego zbiera świetne recenzje na Festiwalu Filmowym w Cannes

Tegoroczna edycja festiwalu w Cannes wielkimi krokami zbliża się do końca, a emocje wokół głównej nagrody, Złotej Palmy, rosną. Jednym z faworytów pozostaje „Ojczyzna”, czyli najnowszy obraz Pawła Pawlikowskiego, znanego z hitów „Ida” i „Zimna wojna”. Polski reżyser kolejny raz udowadnia, że należy do ścisłej światowej czołówki. Jego nowa produkcja opowiada historię inspirowaną życiem Thomasa Manna i jego córki Eriki podczas ich podróży po powojennych Niemczech. Film od razu po premierze zyskał uznanie krytyków, a niektórzy eksperci widzą w nim najważniejszy projekt w dorobku filmowca.

Nagroda za reżyserię ex aequo trafia do PAWŁA PAWLIKOWSKIEGO za film „FATHERLAND” - czytamy na instagramowym koncie "festivaldecannes".

Małgorzata Bela zachwyciła u boku męża na czerwonym dywanie w Cannes

Podczas festiwalowych wydarzeń polskiemu twórcy towarzyszyła Małgorzata Bela. Aktorka i modelka zaprezentowała się w zjawiskowej kreacji, a małżonkowie nie szczędzili sobie czułych gestów na czerwonym dywanie. Ten pobyt we Francji ma dla nich szczególne znaczenie. To właśnie w Cannes ich drogi skrzyżowały się dokładnie dziesięć lat temu.

Od samego początku ich związek budził zainteresowanie opinii publicznej. Głównym powodem była 20-letnia różnica wieku między zakochanymi, co wywoływało złośliwe komentarze. Upływ czasu pokazał jednak, że mimo rozbieżnych dróg życiowych udało im się zbudować silną i stabilną relację.

W przeszłości Paweł Pawlikowski zmierzył się z tragicznymi wydarzeniami. Był mężem rosyjskiej pianistki, z którą ma dwoje dzieci, ale po jej przedwczesnej śmierci przez lata chronił swoją prywatność. Z kolei Małgorzata Bela ma za sobą trudne relacje i dwa nieudane małżeństwa. Ostatecznie oboje odnaleźli u swojego boku upragniony spokój i szczęście.

W 2017 roku zaskoczyli wszystkich, biorąc cichy ślub w tajemnicy przed mediami. Małżonkowie bardzo dbają o swoją prywatność i nieczęsto wypowiadają się o łączącym ich uczuciu. Kilka lat temu Pawlikowski przyznał w jednym z nielicznych wywiadów, że dopiero teraz ma poczucie, że jest w odpowiednim miejscu i z właściwą partnerką.

Oprócz udanego związku, to właśnie sukces „Ojczyzny” wywołuje największe poruszenie na Lazurowym Wybrzeżu. Produkcja konkuruje z największymi tytułami i według krytyków ma ogromne szanse na kolejną statuetkę dla polskiego reżysera. Eksperci zwracają uwagę na świetne kreacje aktorskie, dojrzały scenariusz i unikalny styl Pawlikowskiego, który po raz kolejny uwiódł festiwalową widownię.

