Marcel Wędrychowski z Pogoni Szczecin. Jego gol na wagę pucharów wywołał wzruszenie

Marcel Wędrychowski i jego trudna decyzja na boisku

Trener Rafał Górak wprowadził Marcela Wędrychowskiego na boisko w 66. minucie spotkania w Szczecinie, nie mając żadnych obaw co do jego występu. Szkoleniowiec GKS Katowice podkreślił, że Marcel to bardzo skromny i pracowity chłopak, który jest w stanie poradzić sobie z presją. Górak wierzył, że jego zawodnik sprosta wyzwaniu, wchodząc do gry w tak ważnym meczu. Decyzja ta okazała się kluczowa dla ostatecznego wyniku i losów awansu. Trener od lat obserwował rozwój tego młodego piłkarza i wiedział o jego potencjale oraz charakterze.

Przez ponad godzinę GKS Katowice przegrywał w Szczecinie z Pogonią 0:1, co stawiało zespół w trudnej sytuacji. Szkoleniowiec szczecinian, Thomas Thomasberg, ocenił pierwszą połowę jako dobrą, wskazując, że jego drużyna mogła prowadzić wyżej. Sytuacja zmieniła się po przerwie, a kluczowym momentem było nieuznanie bramki strzelonej przez Kamila Grosickiego. Thomasberg wyraził opinię, że była to ewidentna pomyłka sędziowska, która mogła wpłynąć na przebieg meczu.

Strategia GKS Katowice i gol Marcela Wędrychowskiego

Rafał Górak ujawnił, że jego zespół miał przygotowany wariant gry na wypadek niekorzystnego wyniku, co zostało zrealizowane w końcówce spotkania. Kluczowym wydarzeniem okazała się czerwona kartka dla Krzysztofa Kamińskiego, która wymusiła zastąpienie go napastnikiem Filipem Cuiciem. Trener zaznaczył, że w sytuacji przegrywania i niekorzystnych wyników z innych boisk, GKS Katowice przechodził na ustawienie 3-5-2. W momencie zdobycia bramki wyrównującej, zespół zachował duży spokój i profesjonalizm, co było widoczne na boisku.

Bramka Marcela Wędrychowskiego padła w okolicznościach, gdy Pogoń Szczecin grała bez nominalnego bramkarza, co ułatwiło zadanie napastnikowi GKS Katowice. Górak z zaskoczeniem zauważył, że Marcel strzelił prawą nogą, choć zazwyczaj używa lewej, co dodało sytuacji nietypowego charakteru. Po zdobyciu gola, wychowanek Pogoni zakrył dłońmi twarz i nie celebrował radości na murawie. Ta powściągliwość była wyrazem jego szacunku dla macierzystego klubu i zrozumienia dla kibiców.

"Wiem, co się dzieje w jego głowie, ale to bardzo profesjonalny zawodnik" – stwierdził po meczu szkoleniowiec katowiczan Rafał Górak.

"Nie miałem obaw podejmując taką decyzję. Marcel, to bardzo skromny i pracowity chłopak. Wiedziałem, że sobie poradzi wchodząc tutaj na boisko" – stwierdził Górak.

"Zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Mogliśmy po niej prowadzić wyżej niż 1:0. Po przerwie sytuacja się zmieniła. Kluczowym momentem była nieuznana bramka strzelona przez Kamila Grosickiego. Uważam, że był to błąd sędziowski" – przyznał Thomas Thomasberg, szkoleniowiec szczecinian.

"Wiedzieliśmy, że gdy będziemy przegrywali, a wyniki innych meczów ułożą się niekorzystnie, to przechodzimy na ustawienie 3-5-2. Sytuacja, w której zdobyliśmy bramkę wyrównującą, zagraliśmy bardzo spokojnie i profesjonalnie. Oczywiście ważne było to, że Pogoń grała bez nominalnego bramkarza. Dobrze, że Marcel strzelił prawą nogą, choć zwykle strzela lewą" – opowiadał Górak.

"W szatni cieszył się z resztą kolegów z tego, że awansowaliśmy do europejskich pucharów. Wierzę, że ta bramka będzie dla niego przełomowym momentem. On chciałby więcej minut gry i jestem przekonany, że dzięki temu jak pracuje, tych minut będzie dostawał więcej" – mówił nie kryjący emocji trener Gieksy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.