Joanna Opozda i jej siostra w skąpych strojach kąpielowych. Rozpaliły sieć zdjęciami z Ibizy

Błogi relaks Joanny Opozdy. Nie jest sama

Joanna Opozda od dłuższego czasu czeka na sfinalizowanie rozwodu z Antonim Królikowskim. Dokumenty trafiły do wymiaru sprawiedliwości jeszcze przed pierwszą rocznicą ich zaślubin. Mimo upływu ponad czterech lat od tamtego momentu, batalię sądową wciąż trudno uznać za zakończoną. Koniec tego głośnego związku oraz towarzyszące mu procedury prawne odbiły się szerokim echem w mediach.

Nikogo nie powinno dziwić, że w oczekiwaniu na dalszy bieg wydarzeń na sali sądowej, Joanna Opozda wybrała się na egzotyczny urlop. Gwiazda od kilku dni bawi na Ibizie, na bieżąco relacjonując wyjazd za pośrednictwem Instagrama. Przy tej okazji chętnie eksponuje swoje nienaganne kształty. Powszechnie uważa się ją za jedną z najbardziej atrakcyjnych postaci polskiego show-biznesu, a niedawno poinformowała o planach ponownego spróbowania sił jako modelka.

Już na początku hiszpańskich wakacji aktorka wywołała zachwyt internautów, prezentując się w jednoczęściowym stroju w biało-czarnych barwach, który doskonale podkreślał jej długie nogi. Jednak to fotografia w towarzystwie młodszej siostry wywołała największe poruszenie. 34-letnia Aleksandra Opozda na co dzień pracuje w branży nieruchomości i stroni od blasku fleszy, ale z przyjemnością uczestniczy w zagranicznych wojażach znanej krewnej.

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Joanna Opozda z siostrą na wakacjach. Odsłoniły niemal wszystko!

We wtorkowy wieczór aktorka opublikowała na swoim profilu ujęcie z nocnego wyjścia. Obie kobiety wybrały na tę okazję zbliżone kreacje, składające się z gorsetowych bluzek oraz niezwykle krótkich spódniczek. Obserwatorzy nie kryli zachwytu, pozostawiając pod postem lawinę pozytywnych komentarzy. Jak się okazało, był to dopiero przedsmak. Zaledwie parę dni później Joanna Opozda udostępniła ujęcia wykonane bezpośrednio na plaży.

Na nowych fotografiach Joanna i Aleksandra pozbyły się wierzchnich ubrań, pozując wyłącznie w skąpych strojach kąpielowych. Złożone z niewielkich fragmentów materiału i cienkich sznureczków bikini niewiele ukrywały. Natychmiast po udostępnieniu tych kadrów, w mediach społecznościowych zapanowało ogromne poruszenie, a wirtualna przestrzeń wręcz zapłonęła. Sekcja komentarzy ponownie wypełniła się niezliczoną ilością pochlebstw i wyrazów podziwu dla obu sióstr!

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