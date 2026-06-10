Joanna Opozda ogłasza wielki powrót. Aktorka podjęła niespodziewaną decyzję o swojej karierze

Joanna Opozda wraca na wybiegi mody. Po latach skupienia na aktorstwie stawia na nowe cele

W ostatnich latach nazwisko Joanny Opozdy pojawiało się w mediach nie tylko w kontekście jej ról filmowych czy serialowych. Portal plotkarskie chętnie informowały o jej perypetiach osobistych, a w szczególności o burzliwym zakończeniu związku z Antonim Królikowskim oraz następujących po nim konfliktach związanych z opieką nad małym Vincentem. Pomimo tych wszystkich zawirowań życiowych, artystka nieustannie pracowała nad swoim rozwojem zawodowym i dbała o kontakt z fanami w internecie. To na platformach społecznościowych udało jej się zgromadzić ogromną rzeszę followersów, którzy z uwagą obserwują jej poczynania zarówno na gruncie prywatnym, jak i biznesowym. Obecnie aktorka zaskoczyła ich komunikatem, którego raczej nikt nie przewidywał.

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Sonda Joanna Opozda jest dobrą aktorką? TAK NIE

Zaskakujący powrót Joanny Opozdy. Znów wejdzie do świata mody

Chociaż w dzisiejszych czasach dla większości odbiorców Joanna Opozda to przede wszystkim gwiazda lubianych produkcji telewizyjnych, jej pierwsze kroki w show-biznesie wyglądały zgoła inaczej. Nim aktorka zaczęła pojawiać się na małym i dużym ekranie, próbowała swoich sił jako modelka. W tamtym czasie regularnie brała udział w rozmaitych sesjach zdjęciowych, była twarzą akcji promocyjnych i ozdabiała okładki branżowych czasopism.

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Wszystko wskazuje na to, że dawne zainteresowania powróciły ze zdwojoną siłą. Na koncie Joanny Opozdy na Instagramie pojawił się krótki film, dokumentujący kulisy profesjonalnej sesji fotograficznej. Fani mieli okazję zaobserwować proces przygotowań do zdjęć oraz samą gwiazdę pracującą przed aparatem.

Część Kochani! Wracam z krótkim update. Ostatnio dużo się dzieje…o tym trochę później. Już teraz jednak dzielę się z Wami kulisami sesji dla @selective.stars . Tak. Wracam do modelingu, nie, nie rezygnuję z aktorstwa. Jestem bardzo podekscytowana.Trzymajcie kciuki! - napisała w sieci Opozda.

Udostępniony materiał wideo w mgnieniu oka wzbudził ogromne zainteresowanie wśród obserwatorów. Pod postem zaroiło się od komplementów dotyczących prezencji aktorki, a wielu komentujących wyrażało przekonanie, że branża modowa ma z nią przed sobą świetlaną przyszłość.

Joanna Opozda w swoim wpisie jasno przedstawiła swoje plany, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Otwarcie przyznała, że ma w planach powrót do modelingu i dalszy rozwój na tej ścieżce kariery. Jednocześnie zapewniła miłośników swojego talentu aktorskiego, że ten krok nie oznacza jej odejścia od grania w filmach i serialach. Zadeklarowała również, że jest niesamowicie ciekawa i radosna z powodu wyzwań, które czekają na nią w najbliższej przyszłości.

Czekacie na efekty jej pracy z niecierpliwością?