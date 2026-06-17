Wakacje Joanny Opozdy na Ibizie. Gwiazda znana z "Pierwszej miłości" pokazała młodszą siostrę

Joanna Opozda odpoczywa na Ibizie. Aktorka znana z "Pierwszej miłości" pochwaliła się siostrą

Joanna Opozda zyskała ogromną popularność dzięki roli w serialu "Pierwsza miłość". Dziś jest nie tylko gwiazdą szklanego ekranu, ale także influencerką. Na Instagramie jej profil śledzi ponad 660 tysięcy internautów. Niedawno aktorka oficjalnie poinformowała o planach wielkiego powrotu do swoich modelingowych korzeni.

Celebrytka zapragnęła jednak chwili wytchnienia od codziennych obowiązków i poleciała na słoneczną Ibizę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych regularnie dokumentuje swój wyjazd na tę hiszpańską wyspę. Artystka dzieli się z fanami ujęciami pięknych plaż, malowniczych widoków oraz szczegółami codziennego wypoczynku. W najnowszych relacjach największe zainteresowanie internautów wzbudziła jednak nie sama Joanna Opozda, ale jej towarzyszka podróży. Mowa o jej młodszej siostrze Aleksandrze.

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Młodsza siostra Joanny Opozdy zachwyciła internautów. Aleksandra unikała wcześniej mediów

Gwiazda polskiego show-biznesu od dawna funkcjonuje w przestrzeni publicznej, jednak jej bliscy starają się raczej trzymać z dala od blasku fleszy. Właśnie z tego powodu wspólne fotografie z Aleksandrą błyskawicznie wywołały ogromne poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych.

Aleksandra jest młodsza od swojej znanej krewnej o dokładnie cztery lata i zachwyca równie niezwykłą urodą. Opublikowane w sieci materiały dobitnie świadczą o zażyłej relacji obu kobiet, które uwielbiają spędzać czas w swoim towarzystwie. Pod internetowymi wpisami natychmiast zaroiło się od niezwykle pochlebnych komentarzy ze strony zachwyconych obserwatorów. Fani na profilu aktorki zasypali obie panie lawiną wyjątkowo przychylnych i pozytywnych wiadomości. Internauci pisali między innymi: „Ale Wam się geny trafiły;”, „O Panie😮jest ogień;”, „Dwie śliczne dziewczyny;”, a także „Ale jesteście podobne....wow.”.

Stylizacje Joanny Opozdy i jej siostry Aleksandry. Gwiazdy ruszyły w miasto

Kobiety postanowiły skorzystać z uroków nocnego życia i przygotowały na tę okazję niezwykle odważne, imprezowe kreacje. Znana z ekranów telewizyjnych celebrytka założyła na siebie ciemny, obcisły komplet ubrań. Dzięki temu Joanna Opozda doskonale wyeksponowała swoje zgrabne nogi oraz całkowicie płaski brzuch. Jej młodsza siostra zdecydowała się na równie zjawiskowy strój, który kolorystycznie nawiązywał do wyboru Asi.

Fotografie zrobione tuż przed zaplanowaną kolacją i wizytą w lokalnych klubach błyskawicznie obiegły internet. Taki rozwój wydarzeń nie powinien stanowić żadnego zaskoczenia dla osób śledzących losy celebrytów. Popularna hiszpańska wyspa od wielu lat nosi przecież zaszczytne miano światowej stolicy nocnego życia, a panujący tam imprezowy klimat wręcz zachęca do nieustannej zabawy aż do samego świtu.

Joanna Opozda ładuje baterie z siostrą. Aktorka zapomina o prywatnych zawirowaniach

Doniesienia medialne dotyczące aktorki w ostatnich tygodniach skupiały się w dużej mierze na jej skomplikowanym życiu osobistym. Artystka udowadnia jednak swoim zachowaniem, że potrafi wygospodarować odpowiednią ilość czasu na zasłużony relaks oraz pielęgnowanie więzi z rodziną. Hiszpańskie wczasy z siostrą pozwoliły celebrytce na solidne zregenerowanie sił i oderwanie się od przytłaczającej codzienności. Opublikowane dotychczas materiały wyraźnie sugerują, że przed Joanną Opozdą i Aleksandrą jeszcze wiele emocjonujących nocy wypełnionych po brzegi urlopowymi rozrywkami.

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