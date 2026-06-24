Joanna Kulig kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się od czasów "Szansy na sukces" i "Idola"

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja ESKA.pl
2026-06-24 5:20

Dziś jest ikoną Hollywood, ale droga Joanny Kulig, urodzonej 24 czerwca 1982, zaczęła się od występów w talent-show. Mało kto pamięta, jak wyglądała na początku kariery. Zobaczcie spektakularną metamorfozę gwiazdy, która z nieśmiałej nastolatki stała się symbolem klasy na światowych salonach.

Tak zaczynała Joanna Kulig. Nie każdy pamięta jej występy w popularnych talent-show

Choć dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek na świecie, jej droga na szczyt zaczęła się od muzyki. Joanna Kulig pochodzi z niewielkiej wsi Muszynka, gdzie od najmłodszych lat rozwijała swoje pasje. Śpiewała w chórze kościelnym i uczyła się gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej. Zanim jednak na dobre związała się z aktorstwem, próbowała swoich sił w popularnych programach telewizyjnych. W 1998 roku, jako nastolatka, wygrała jeden z odcinków programu "Szansa na sukces", brawurowo wykonując utwór Grzegorza Turnaua. Kilka lat później, w 2002 roku, pojawiła się na przesłuchaniach do drugiej edycji programu "Idol", jednak nie udało jej się przejść do etapu finałowego. Te wczesne doświadczenia sceniczne tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że chce związać swoją przyszłość ze sztuką. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie na specjalizacji wokalno-estradowej, co stało się fundamentem jej wszechstronnej kariery.

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Od "Sponsoringu" po Hollywood. Te role przyniosły jej międzynarodową sławę

Przełomem w jej karierze aktorskiej okazała się rola Alicji w dramacie Małgorzaty Szumowskiej "Sponsoring" z 2011 roku. Kreacja ta przyniosła jej pierwszego Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą i otworzyła drzwi do wielkiego kina. Wkrótce potem pojawiła się w niewielkiej, ale charakterystycznej roli w amerykańskiej produkcji "Hansel i Gretel: Łowcy czarownic". Jednak prawdziwym triumfem i rolą, która wyniosła ją na międzynarodowe salony, była postać Zuli Lichoń w obsypanym nagrodami melodramacie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" z 2018 roku. Za tę kreację otrzymała Europejską Nagrodę Filmową, uznawaną za "europejskiego Oscara", oraz kolejnego Orła, tym razem za najlepszą główną rolę kobiecą. W międzyczasie zdobyła ogromną sympatię polskiej publiczności dzięki roli Igi Małeckiej w popularnym serialu "O mnie się nie martw". Na swoim koncie ma także występy w głośnych produkcjach jak "Kler", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" oraz w międzynarodowych serialach, w tym "The Eddy" dla platformy Netflix i "Władcy przestworzy" z 2024 roku.

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Połączenie talentu i naturalności. To za to widzowie pokochali Joannę Kulig

Joanna Kulig to artystka kompletna, która z niezwykłą swobodą łączy świat aktorstwa i muzyki. Widzowie cenią ją za autentyczność, niezwykłą charyzmę i talent, który pozwala jej wcielać się w skrajnie różne postacie. Jej niezwykły głos stał się jej znakiem rozpoznawczym, a umiejętności wokalne często wykorzystuje w swoich rolach, co mogliśmy podziwiać chociażby w "Zimnej wojnie" czy serialu "The Eddy". Jednocześnie, mimo międzynarodowego sukcesu, pozostała osobą skromną, która nie zapomina o swoich korzeniach. To właśnie ta mieszanka światowego formatu i naturalności sprawia, że jest jedną z najbardziej lubianych i szanowanych postaci w polskim show-biznesie. Potrafi być zarówno gwiazdą na czerwonym dywanie, jak i "dziewczyną z sąsiedztwa", co przysparza jej sympatii widzów na całym świecie.

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Niezwykła przemiana Joanny Kulig. Zobacz, jak zmieniła się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Joanna Kulig przeszła spektakularną metamorfozę. Publiczność poznała ją jako skromną, naturalną nastolatkę w programie "Szansa na sukces". W początkach kariery stawiała na prostotę i dziewczęcy urok. Wraz z kolejnymi rolami filmowymi i serialowymi jej wizerunek ewoluował, stając się bardziej świadomy i kobiecy. Prawdziwa zmiana nastąpiła jednak po ogromnym sukcesie "Zimnej wojny". Joanna Kulig zaczęła pojawiać się na najważniejszych światowych festiwalach filmowych, prezentując nienaganny styl i zachwycając w kreacjach od najlepszych projektantów. Jej wizerunek stał się synonimem klasy i elegancji. Zmieniły się jej fryzury i styl ubierania, jednak w jej spojrzeniu i uśmiechu wciąż można dostrzec tę samą energię i pasję, która towarzyszyła jej na początku drogi zawodowej.

Aktorka Joanna Kulig w beżowej marynarce, stojąca na scenie z mikrofonem w dłoniach, uśmiecha się do publiczności. Tło sceny w fioletowych barwach, ozdobione lampkami, budynkami oraz balonem. Na naszym portalu możesz przeczytać o jej metamorfozie.
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Prywatnie żona i mama. Tak wygląda życie Joanny Kulig z dala od kamer

Mimo życia w blasku fleszy, Joanna Kulig bardzo ceni sobie prywatność i stara się chronić swoje życie rodzinne. Od 2009 roku jej mężem jest reżyser i scenarzysta Maciej Bochniak, z którym tworzy zgrany duet zarówno w życiu, jak i czasem w pracy. W 2019 roku para powitała na świecie swojego syna, Jana. Aktorka często podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina i wartości, które wyniosła z domu. Pochodzi z artystycznej rodziny, ma czworo rodzeństwa, a jedną z jej sióstr jest aktorka Justyna Schneider. Mimo międzynarodowych zobowiązań i częstych podróży, to właśnie dom i bliscy pozostają dla niej najważniejszą przystanią.

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Joanna Kulig nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się ceniona aktorka?

Joanna Kulig ugruntowała swoją pozycję jako jedna z czołowych europejskich aktorek. Jej talent został doceniony na arenie międzynarodowej, czego dowodem było dołączenie do grona członków Amerykańskiej Akademii Filmowej na początku 2024 roku. Wcześniej, w 2022 roku, zasiadała w jury prestiżowej sekcji „Un Certain Regard” na festiwalu w Cannes. Minione lata były dla niej bardzo pracowite. W 2025 roku fani mogli ją oglądać w piątym sezonie polskiej wersji serialu "The Office PL", gdzie wcieliła się w postać Michaliny Biegun. Aktorka stale angażuje się w nowe, ambitne projekty. W 2026 roku na platformie Netflix premierę miał miniserial "Ołowiane dzieci", w którym zagrała główną rolę Jolanty Wadowskiej-Król. Pojawiła się również w serialu "Proud", gdzie wcieliła się w rolę prawniczki. Jej kalendarz wciąż jest pełen, co potwierdza, że jej kariera nabiera coraz większego rozpędu.

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