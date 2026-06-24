Tak zaczynała Joanna Kulig. Nie każdy pamięta jej występy w popularnych talent-show

Choć dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek na świecie, jej droga na szczyt zaczęła się od muzyki. Joanna Kulig pochodzi z niewielkiej wsi Muszynka, gdzie od najmłodszych lat rozwijała swoje pasje. Śpiewała w chórze kościelnym i uczyła się gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej. Zanim jednak na dobre związała się z aktorstwem, próbowała swoich sił w popularnych programach telewizyjnych. W 1998 roku, jako nastolatka, wygrała jeden z odcinków programu "Szansa na sukces", brawurowo wykonując utwór Grzegorza Turnaua. Kilka lat później, w 2002 roku, pojawiła się na przesłuchaniach do drugiej edycji programu "Idol", jednak nie udało jej się przejść do etapu finałowego. Te wczesne doświadczenia sceniczne tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że chce związać swoją przyszłość ze sztuką. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie na specjalizacji wokalno-estradowej, co stało się fundamentem jej wszechstronnej kariery.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Przełomem w jej karierze aktorskiej okazała się rola Alicji w dramacie Małgorzaty Szumowskiej "Sponsoring" z 2011 roku. Kreacja ta przyniosła jej pierwszego Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą i otworzyła drzwi do wielkiego kina. Wkrótce potem pojawiła się w niewielkiej, ale charakterystycznej roli w amerykańskiej produkcji "Hansel i Gretel: Łowcy czarownic". Jednak prawdziwym triumfem i rolą, która wyniosła ją na międzynarodowe salony, była postać Zuli Lichoń w obsypanym nagrodami melodramacie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" z 2018 roku. Za tę kreację otrzymała Europejską Nagrodę Filmową, uznawaną za "europejskiego Oscara", oraz kolejnego Orła, tym razem za najlepszą główną rolę kobiecą. W międzyczasie zdobyła ogromną sympatię polskiej publiczności dzięki roli Igi Małeckiej w popularnym serialu "O mnie się nie martw". Na swoim koncie ma także występy w głośnych produkcjach jak "Kler", "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" oraz w międzynarodowych serialach, w tym "The Eddy" dla platformy Netflix i "Władcy przestworzy" z 2024 roku.

Połączenie talentu i naturalności. To za to widzowie pokochali Joannę Kulig

Joanna Kulig to artystka kompletna, która z niezwykłą swobodą łączy świat aktorstwa i muzyki. Widzowie cenią ją za autentyczność, niezwykłą charyzmę i talent, który pozwala jej wcielać się w skrajnie różne postacie. Jej niezwykły głos stał się jej znakiem rozpoznawczym, a umiejętności wokalne często wykorzystuje w swoich rolach, co mogliśmy podziwiać chociażby w "Zimnej wojnie" czy serialu "The Eddy". Jednocześnie, mimo międzynarodowego sukcesu, pozostała osobą skromną, która nie zapomina o swoich korzeniach. To właśnie ta mieszanka światowego formatu i naturalności sprawia, że jest jedną z najbardziej lubianych i szanowanych postaci w polskim show-biznesie. Potrafi być zarówno gwiazdą na czerwonym dywanie, jak i "dziewczyną z sąsiedztwa", co przysparza jej sympatii widzów na całym świecie.

Niezwykła przemiana Joanny Kulig. Zobacz, jak zmieniła się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Joanna Kulig przeszła spektakularną metamorfozę. Publiczność poznała ją jako skromną, naturalną nastolatkę w programie "Szansa na sukces". W początkach kariery stawiała na prostotę i dziewczęcy urok. Wraz z kolejnymi rolami filmowymi i serialowymi jej wizerunek ewoluował, stając się bardziej świadomy i kobiecy. Prawdziwa zmiana nastąpiła jednak po ogromnym sukcesie "Zimnej wojny". Joanna Kulig zaczęła pojawiać się na najważniejszych światowych festiwalach filmowych, prezentując nienaganny styl i zachwycając w kreacjach od najlepszych projektantów. Jej wizerunek stał się synonimem klasy i elegancji. Zmieniły się jej fryzury i styl ubierania, jednak w jej spojrzeniu i uśmiechu wciąż można dostrzec tę samą energię i pasję, która towarzyszyła jej na początku drogi zawodowej.

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Prywatnie żona i mama. Tak wygląda życie Joanny Kulig z dala od kamer

Mimo życia w blasku fleszy, Joanna Kulig bardzo ceni sobie prywatność i stara się chronić swoje życie rodzinne. Od 2009 roku jej mężem jest reżyser i scenarzysta Maciej Bochniak, z którym tworzy zgrany duet zarówno w życiu, jak i czasem w pracy. W 2019 roku para powitała na świecie swojego syna, Jana. Aktorka często podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina i wartości, które wyniosła z domu. Pochodzi z artystycznej rodziny, ma czworo rodzeństwa, a jedną z jej sióstr jest aktorka Justyna Schneider. Mimo międzynarodowych zobowiązań i częstych podróży, to właśnie dom i bliscy pozostają dla niej najważniejszą przystanią.

Joanna Kulig nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się ceniona aktorka?

Joanna Kulig ugruntowała swoją pozycję jako jedna z czołowych europejskich aktorek. Jej talent został doceniony na arenie międzynarodowej, czego dowodem było dołączenie do grona członków Amerykańskiej Akademii Filmowej na początku 2024 roku. Wcześniej, w 2022 roku, zasiadała w jury prestiżowej sekcji „Un Certain Regard” na festiwalu w Cannes. Minione lata były dla niej bardzo pracowite. W 2025 roku fani mogli ją oglądać w piątym sezonie polskiej wersji serialu "The Office PL", gdzie wcieliła się w postać Michaliny Biegun. Aktorka stale angażuje się w nowe, ambitne projekty. W 2026 roku na platformie Netflix premierę miał miniserial "Ołowiane dzieci", w którym zagrała główną rolę Jolanty Wadowskiej-Król. Pojawiła się również w serialu "Proud", gdzie wcieliła się w rolę prawniczki. Jej kalendarz wciąż jest pełen, co potwierdza, że jej kariera nabiera coraz większego rozpędu.