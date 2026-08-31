Joanna Jabłczyńska odpoczywa nad jeziorem. Aktorka szuka spokoju po zamieszaniu z "Nigdy w życiu"

Powrót "Nigdy w życiu". Nowy film, stara historia

Ekranizacja powieści Katarzyny Grocholi "Nigdy w życiu" zadebiutowała w kinach na początku 2004 roku. Pisarka aktywnie uczestniczyła w procesie twórczym, a jej rekomendacja pomogła Danucie Stence w zdobyciu głównej roli. W postać córki głównej bohaterki wcieliła się z kolei Joanna Jabłczyńska. Choć później powstawały kolejne filmy na podstawie twórczości Grocholi z nowymi aktorami, to żaden z nich nie powtórzył spektakularnego sukcesu oryginału.

Produkcja Ryszarda Zatorskiego jest dziś uznawana za klasyk, a pierwotna obsada cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Kiedy ogłoszono prace nad drugą częścią, fani zakładali, że w projekcie wezmą udział wszyscy aktorzy znani z oryginału. Prace na planie nowej odsłony, zatytułowanej "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", już ruszyły.

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Sonda Pójdziesz na film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" bez Jabłczyńskiej w roli Tośki? Nigdy w życiu! Pewnie, że tak, jest mi obojętne, kto zagra Tośkę A kto to jest Tośka?

Joanna Jabłczyńska ładuje baterie po aferze z "Nigdy w życiu"

W minionym tygodniu TVN zaprezentował swoją nową ramówkę, a w wydarzeniu uczestniczyła między innymi Joanna Jabłczyńska. Aktorka znana z "Na Wspólnej" musiała zmierzyć się z licznymi pytaniami o nową odsłonę kinowego hitu. Wtedy na jaw wyszło, że rolę Tosi powierzono innej osobie. W rozmowie z "Super Expressem" gwiazda skomentowała brak propozycji angażu do filmu:

-Cholernie, cholernie ciężko. W ogóle, wiesz, jestem trochę w szoku. Kiedy przez 20 lat, kurczę, mówisz o tym w wywiadach, jesteś zawsze zapraszana na wszystkie wydarzenia z tym związane, a przy kontynuacji ktoś wywija ci taki numer… - mówiła nie kryjąc rozczarowania.

Wypowiedź Jabłczyńskiej wywołała lawinę komentarzy. Część widzów zagroziła, że zbojkotuje nową produkcję. Krążyły nawet plotki, że nową Tosią ma być córka Grocholi, Dorota Szelągowska, jednak aktorka szybko zdementowała te informacje. Sprawa była szeroko komentowana w branży, a sama Katarzyna Grochola zasugerowała możliwość podjęcia kroków prawnych wobec Jabłczyńskiej.

W obliczu całego zamieszania gwiazda postanowiła zregenerować siły w podwarszawskim domku letniskowym. Słoneczna pogoda sprzyjała aktywności na wodzie, więc aktorka chętnie korzystała z deski SUP. Relacją z wyjazdu podzieliła się na swoim profilu na Instagramie. Choć zrezygnowała z opisu pod filmem, jej obserwatorzy masowo ruszyli ze słowami wsparcia.

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