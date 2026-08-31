Michał Szpak - "Maj". O czym śpiewa artysta?

Michał Szpak - "Maj". O piosence

Hitowa propozycja wokalisty ukazała się pod koniec... maja! Michał Szpak nie ukrywa, że powstała z inspiracji osobistymi przeżyciami, w tym zakończeniem kilkuletniej relacji. Artysta sam napisał tekst i jak mówi, uważa "Maj" za hymn wolności i "odzyskiwania lekkości" oraz nowe otwarcie w swojej muzyce. Klip na YouTube zebrał już blisko pół miliona odsłon.

- To nie było tak, że pewnego dnia stwierdziłem: 'teraz robię pop'. Ta zmiana wydarzyła się naturalnie - tłumaczył w "Onet Rano".

Michał Szpak zrobi międzynarodową karierę?

Artysta nie kryje się z chrapką na dotarcie ze swoją nową twórczością do słuchaczy zagranicznych. Michał Szpak zdaje sobie jednak sprawę, że nie zawsze międzynarodowa kariera jest łatwa do osiągnięcia i podtrzymania na lata. Nie wyklucza jednak możliwości współpracy z zagranicznymi artystami, w tym z zespołami k-pomowymi, o czym opowiedział "Super Expressowi".

- Zawsze jest to fajne, świeże spojrzenie na temat tworzenia tej przestrzeni muzycznej i na pewno sobie tego nie będę odbierał. Oczywiście, że każdy o tym marzy, żeby dostać się na rynek zagraniczny. I mam nadzieję, że to będzie wkrótce do spełnienia po prostu - ocenił.

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Michał Szpak - Eurowizja 2027

Czy w takim razie możemy się spodziewać powrotu Michała Szpaka na Konkurs Piosenki Eurowizji? Wokalista w kilku wywiadach zapowiedział, że z pewnością weźmie jeszcze udział w zmaganiach, jednak nie potwierdził obecności w preselekcjach do Eurowizji 2027. Z pewnością liczy na to wielu jego fanów! Przypomnijmy, że zajął on ósme miejsce w 2016 roku, a przyszłoroczna edycja odbędzie się w bułgarskim Burgas.

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