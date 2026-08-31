Pobicie 15-latka w Łodzi. Zarzuty na tle narodowościowym dla dwóch mężczyzn

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-31 14:00

Łódzcy policjanci zatrzymali 17-latka oraz 24-latka podejrzanych o napaść na 15-letniego obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca 2026 roku nad Stawami Stefańskiego, gdzie nastolatek spędzał wolny czas. Napastnicy zaatakowali chłopca bez wyraźnego powodu, kierując się uprzedzeniami dotyczącymi jego narodowości.

Policja
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Atak na nastolatka nad Stawami Stefańskiego w Łodzi

Pod koniec czerwca 2026 roku dyżurny miasta odebrał zgłoszenie dotyczące napaści na 15-letniego obywatela Ukrainy, który przebywał na terenie Stawów Stefańskiego w Łodzi. Incydent rozpoczął się od zaczepek słownych między dwiema grupami osób wypoczywających nad wodą, a następnie przerodził się w przemoc skierowaną przeciwko nastolatkowi. Chłopiec został zaatakowany przez nieznanych mu sprawców w momencie, gdy wychodził z kąpieliska i kierował się po swoje rzeczy osobiste. Świadkowie zdarzenia bezzwłocznie powiadomili służby, a sprawą zajęli się funkcjonariusze z VII Komisariatu Policji w Łodzi.

Zatrzymanie 17-letniego podejrzanego

Kryminalni z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili analizę zebranego materiału dowodowego, co pozwoliło na wytypowanie dwóch osób odpowiedzialnych za to zdarzenie. Wieczorem 20 sierpnia 2026 roku policjanci z VII Komisariatu zatrzymali 17-latka, który był zaskoczony obecnością funkcjonariuszy. Młody mężczyzna przyznał się do udziału w pobiciu, jednak odmówił składania szczegółowych wyjaśnień na miejscu. Zadeklarował on, że przebieg całego zajścia przedstawi dopiero przed prokuratorem prowadzącym śledztwo.

Recydywista z zarzutami pobicia na tle narodowościowym

Kolejne działania funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi doprowadziły do zatrzymania drugiego podejrzanego 28 sierpnia 2026 roku. Jest nim 24-letni mężczyzna, który z uwagi na działanie w warunkach recydywy musi liczyć się z możliwością usłyszenia surowszego wyroku. Obaj zatrzymani usłyszeli już oficjalne zarzuty pobicia na tle narodowościowym, co śledczy zakwalifikowali jako występek chuligański. Za popełnione czyny grozi im kara do 5 lat więzienia, a postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna.

Źródło: Policja.pl

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