Pobicie 15-latka w Łodzi. Zarzuty na tle narodowościowym dla dwóch mężczyzn

Atak na nastolatka nad Stawami Stefańskiego w Łodzi

Pod koniec czerwca 2026 roku dyżurny miasta odebrał zgłoszenie dotyczące napaści na 15-letniego obywatela Ukrainy, który przebywał na terenie Stawów Stefańskiego w Łodzi. Incydent rozpoczął się od zaczepek słownych między dwiema grupami osób wypoczywających nad wodą, a następnie przerodził się w przemoc skierowaną przeciwko nastolatkowi. Chłopiec został zaatakowany przez nieznanych mu sprawców w momencie, gdy wychodził z kąpieliska i kierował się po swoje rzeczy osobiste. Świadkowie zdarzenia bezzwłocznie powiadomili służby, a sprawą zajęli się funkcjonariusze z VII Komisariatu Policji w Łodzi.

Zatrzymanie 17-letniego podejrzanego

Kryminalni z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili analizę zebranego materiału dowodowego, co pozwoliło na wytypowanie dwóch osób odpowiedzialnych za to zdarzenie. Wieczorem 20 sierpnia 2026 roku policjanci z VII Komisariatu zatrzymali 17-latka, który był zaskoczony obecnością funkcjonariuszy. Młody mężczyzna przyznał się do udziału w pobiciu, jednak odmówił składania szczegółowych wyjaśnień na miejscu. Zadeklarował on, że przebieg całego zajścia przedstawi dopiero przed prokuratorem prowadzącym śledztwo.

Recydywista z zarzutami pobicia na tle narodowościowym

Kolejne działania funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi doprowadziły do zatrzymania drugiego podejrzanego 28 sierpnia 2026 roku. Jest nim 24-letni mężczyzna, który z uwagi na działanie w warunkach recydywy musi liczyć się z możliwością usłyszenia surowszego wyroku. Obaj zatrzymani usłyszeli już oficjalne zarzuty pobicia na tle narodowościowym, co śledczy zakwalifikowali jako występek chuligański. Za popełnione czyny grozi im kara do 5 lat więzienia, a postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna.

Źródło: Policja.pl