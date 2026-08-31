Zatrzymanie w Jeleniej Górze. Mężczyzna uwięził i pobił parę dla okupu

Przebieg zdarzenia w Jeleniej Górze

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach sierpnia 2026 roku podczas umówionego wcześniej spotkania. 38-letni mieszkaniec Jeleniej Góry groził 20-latkowi oraz jego partnerce zabójstwem, po czym zmusił ich do wejścia do swojego samochodu. Następnie przewiózł parę do opuszczonej hali magazynowej, gdzie pozbawił ich wolności. W trakcie tych działań mężczyzna uderzył kobietę pięścią w twarz, co miało służyć wymuszeniu okupu.

Żądanie okupu w postaci pieniędzy i narkotyków

Podejrzany domagał się od 20-latka przekazania kilku tysięcy złotych oraz metamfetaminy, które miały być warunkiem wypuszczenia kobiety. Napastnik zaatakował również mężczyznę, zadając mu kilka ciosów pięścią w głowę i twarz. Po pewnym czasie 38-latek pozwolił pokrzywdzonemu opuścić miejsce zdarzenia, aby ten mógł zdobyć żądane środki i substancje. Uwięziona kobieta została ostatecznie uwolniona przez inne osoby, które następnie poinformowały o sprawie policję.

Policyjna akcja i zatrzymanie sprawcy

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze natychmiast rozpoczęli poszukiwania podejrzanego. Kryminalni krok po kroku weryfikowali zebrane informacje i sprawdzali miejsca, w których mógł przebywać mężczyzna. Dzięki przeprowadzonym czynnościom ustalono, że 38-latek ukrywa się w mieszkaniu swojej znajomej. Do zatrzymania doszło zaledwie kilka godzin po całym zdarzeniu, co pozwoliło na sprawne zgromadzenie materiału dowodowego.

Zarzuty i areszt dla 38-latka

Zatrzymany usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, a Sąd Rejonowy zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za bezprawne pozbawienie wolności, pobicie, wymuszenie rozbójnicze oraz kradzież pieniędzy i dokumentów należących do pokrzywdzonej. 38-latek był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie i zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara od 1 roku i 6 miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl