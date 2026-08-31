Mandaryna narzeka na bolesne ślady po treningach do "Tańca z Gwiazdami". Znalazła na nie sposób

Mandaryna walczy z odciskami. Tak przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami"

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Marta Wiśniewska nie ukrywa przed fanami, że przygotowania do programu "Taniec z Gwiazdami" to ogromny wysiłek fizyczny i czasowy. Chociaż wokalistka od lat występuje na scenie i taniec nie jest jej obcy, to klasyczne choreografie są dla niej zupełnie nowym, wymagającym zadaniem. Spędzanie długich godzin na sali treningowej, aby opanować kroki i technikę, daje się jej już we znaki. Optymizm piosenkarki miesza się z bólem, ponieważ nabawiła się już dokuczliwych odcisków. Mandaryna szybko jednak znalazła skuteczne rozwiązanie, które pozwala jej kontynuować treningi bez przerw.

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Marta Wiśniewska zdradza kulisy treningów do tanecznego show Polsatu

W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" Mandaryna z uśmiechem na twarzy zdradziła, że jej stopy są w kiepskim stanie, a ilość wykorzystanych plastrów robi wrażenie. Choć takie dolegliwości wydają się błahe, dla tancerzy są one ogromnym utrudnieniem w codziennych, żmudnych przygotowaniach do niedzielnych odcinków na żywo. Była żona Michała Wiśniewskiego nie ma jednak zamiaru się poddawać i kupiła całą masę plastrów, aby uśmierzyć ból.

Gwiazda nie przejmuje się drobnymi problemami i wie, że sukces na parkiecie wymaga poświęcenia, a to, co widzowie podziwiają w telewizji, jest efektem katorżniczej pracy na sali treningowej.

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Ja mam cały kontener plastrów. Naprawdę. Mam plaster na plastrze. Polecam takie są silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski. Świetne plastry, bo naprawdę dają radę

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