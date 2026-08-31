Mandaryna narzeka na bolesne ślady po treningach do "Tańca z Gwiazdami". Znalazła na nie sposób

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-31 13:09

Udział w programie "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko piękne kreacje, występy na żywo i wielkie emocje, ale również mordercze, codzienne przygotowania. Za perfekcyjnym tańcem stoją godziny pracy, co szybko daje o sobie znać organizmowi. Mandaryna właśnie poczuła pierwsze tego skutki, o czym opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Sposób wokalistki na pojawiające się problemy jest banalnie prosty.

Mandaryna walczy z odciskami. Tak przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami"

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Marta Wiśniewska nie ukrywa przed fanami, że przygotowania do programu "Taniec z Gwiazdami" to ogromny wysiłek fizyczny i czasowy. Chociaż wokalistka od lat występuje na scenie i taniec nie jest jej obcy, to klasyczne choreografie są dla niej zupełnie nowym, wymagającym zadaniem. Spędzanie długich godzin na sali treningowej, aby opanować kroki i technikę, daje się jej już we znaki. Optymizm piosenkarki miesza się z bólem, ponieważ nabawiła się już dokuczliwych odcisków. Mandaryna szybko jednak znalazła skuteczne rozwiązanie, które pozwala jej kontynuować treningi bez przerw.

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Mandaryna i tancerz na sali treningowej. O bolesnych kulisach Tańca z Gwiazdami przeczytasz na Eska.
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Marta Wiśniewska zdradza kulisy treningów do tanecznego show Polsatu

W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" Mandaryna z uśmiechem na twarzy zdradziła, że jej stopy są w kiepskim stanie, a ilość wykorzystanych plastrów robi wrażenie. Choć takie dolegliwości wydają się błahe, dla tancerzy są one ogromnym utrudnieniem w codziennych, żmudnych przygotowaniach do niedzielnych odcinków na żywo. Była żona Michała Wiśniewskiego nie ma jednak zamiaru się poddawać i kupiła całą masę plastrów, aby uśmierzyć ból.

Gwiazda nie przejmuje się drobnymi problemami i wie, że sukces na parkiecie wymaga poświęcenia, a to, co widzowie podziwiają w telewizji, jest efektem katorżniczej pracy na sali treningowej.

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Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują?

Ja mam cały kontener plastrów. Naprawdę. Mam plaster na plastrze. Polecam takie są silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski. Świetne plastry, bo naprawdę dają radę

Mandaryna ciężko trenuje do "Tańca z Gwiazdami". Wyjawiła nam prawdę o kontuzjach!
Mandaryna
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