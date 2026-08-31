Oszustwo w powiecie średzkim. 87-latka przekazała 120 000 złotych nieznajomemu

Nocna wizyta oszusta w powiecie średzkim

Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 sierpnia 2026 roku około godziny 2:00, gdy do drzwi mieszkania seniorki zapukał nieznany mężczyzna. Przekazał on 87-letniej kobiecie informację, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje 100 000 zł, aby uniknąć kary więzienia. Seniorka była w tym czasie zaspana i zdezorientowana nagłym pojawieniem się obcej osoby w środku nocy, co wpłynęło na jej ocenę sytuacji. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i postanowiła przekazać pieniądze, aby pomóc członkowi rodziny.

Seniorka oddała oszczędności życia nieznajomemu

Mieszkanka powiatu średzkiego bez dłuższego zastanowienia wyjęła przechowywane w miejscu zamieszkania oszczędności w kwocie około 120 000 zł. Całą sumę przekazała mężczyźnie, który po otrzymaniu gotówki natychmiast opuścił budynek. Z relacji poszkodowanej wynika, że sprawca nie kontaktował się z nią wcześniej telefonicznie na numer stacjonarny ani komórkowy. Oszust pojawił się bezpośrednio pod jej drzwiami, wykorzystując element zaskoczenia oraz późną porę. Dopiero po pewnym czasie kobieta opowiedziała o zdarzeniu swojej córce, która zrozumiała, że doszło do przestępstwa i wezwała policję.

Metody działania przestępców i apel policji

Funkcjonariusze prowadzą obecnie działania, które mają doprowadzić do zatrzymania osoby odpowiedzialnej za to oszustwo. Mundurowi zwracają uwagę, że sprawcy często bazują na strachu o najbliższych, silnych emocjach oraz presji czasu, co utrudnia racjonalne myślenie. W opisywanym przypadku sprawca dodatkowo wykorzystał porę nocną, licząc na dezorientację starszej osoby. Policja przypomina, że żadne służby nie mają prawa żądać od obywateli przekazywania jakichkolwiek pieniędzy. Każda taka prośba powinna być od razu traktowana jako próba wyłudzenia majątku.

Ważna rola rodziny w edukowaniu seniorów

Policjanci apelują do dzieci i wnuków osób starszych, aby regularnie rozmawiali ze swoimi bliskimi o zagrożeniach. Tego typu sytuacje pokazują, jak ważne jest zachowanie spokoju i każdorazowe weryfikowanie informacji o rzekomych wypadkach bliskich osób. Warto przypominać seniorom, że w sytuacjach wymagających nagłego przekazania dużej gotówki obcej osobie należy najpierw skontaktować się z rodziną. Jedna krótka rozmowa z rodzicami lub dziadkami może skutecznie uchronić ich przed utratą gromadzonych przez lata oszczędności.

Źródło: Policja.pl