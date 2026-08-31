Pożar w Tychach. 74-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Interwencja służb przy alei Piłsudskiego w Tychach

Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechali policjanci oraz strażacy, aby opanować sytuację w 11-kondygnacyjnym budynku. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazały, że za wzniecenie ognia w mieszkaniu na 8. piętrze może odpowiadać 74-letni lokator. W wyniku pożaru doszło do znacznego zadymienia pomieszczeń, jednak strażacy sprawnie ugasili płomienie. Najważniejszą informacją jest fakt, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

74-letni mężczyzna usłyszał osiem zarzutów

Policjanci zatrzymali 74-letniego mieszkańca Tychów i zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na postawienie mu zarzutów. Mężczyzna odpowie łącznie za 8 czynów, z których 7 dotyczy kierowania gróźb pozbawienia życia oraz zdrowia wobec 5 osób mieszkających w tym samym budynku. Ostatni zarzut wiąże się ze sprowadzeniem zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach poprzez wzniecenie ognia. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowy areszt dla mieszkańca Tychów

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tychach, która złożyła do sądu wniosek o izolację podejrzanego. Sąd Rejonowy w Tychach przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 74-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Śledczy w dalszym ciągu prowadzą czynności, których celem jest szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy. Funkcjonariusze pracują nad zgromadzeniem pełnego obrazu zdarzeń, do których doszło w bloku przy alei Piłsudskiego.

Źródło: Policja.pl