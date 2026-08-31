Ukraina, Mołdawia, a nawet Stany Zjednoczone. Międzynarodowe pochodzenie uczestników "Hotelu Paradise" może zaskoczyć

Hotel Paradise na przestrzeni lat

„Hotel Paradise” zadebiutował w polskiej telewizji w 2020 roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych reality show w kraju. Format opiera się na prostym, lecz generującym emocje założeniu: grupa singli zamieszkuje w luksusowej willi, a ich celem jest przetrwanie w parach do kolejnych Rajskich Rozdań i dojście do finału. Ostateczny test stanowi Ścieżka Lojalności, na której zwycięzcy decydują o podziale nagrody głównej w wysokości 100 tysięcy złotych lub przejęciu całej sumy dla siebie poprzez rozbicie kuli. Obecnie kwota wynosi 200 tysięcy złotych oraz można dodatkowo zdobyć po drodze kolejne nagrody pieniężne za niektóre konkurencje.

Dwa sezony są w jednej lokalizacji i w ten sposób m.in. widzieliśmy Bali, Wietnam, Tajlandię czy Kolumbię. Główną prowadzącą show przez lata była Klaudia El Dursi, jednak przez jej przerwę związaną z porodem - pojawiła się Edyta Zając.

Hotel Paradise - zwycięzcy

Radio Eska - Z "Top Model" do"Love Island" lub "Hotelu Paradise". Oni szukali miłości na gorącej wyspie

Oni nie urodzili się w Polsce, ale walczyli w polskim Hotelu Paradise

Polacy chętnie biorą udział w międzynarodowych show jak Julia Majchrzak w brytyjskim "Love Island". A jak to wygląda z Polską? Czy obcokrajowcy lub osoby polskiego pochodzenia są w Hotelu Paradise?

Oto lista uczestników, która nie urodziła się/wychowywała się zagranicą:

Ivan Yevtushenko – Ukraina;

Simon Price – USA;

Karina Poita – Białoruś;

Giovanni Esposito – Włochy;

Sevag Formella – włoskie pochodzenie, mieszkał w ZEA;

Jeremiah „Jay” Dąbrowski – Niemcy;

David Andronic – Mołdawia;

Anastazja Pasternak - Ukraina;

Camilla „Carma” Hansen - Dania;

Victoria „Tori” Wojciechowska - Niemcy;

Ksenia Ulitina – Ukraina;

Jessica Polańska – Niemcy;

Daniel Roose – UK;

Anna Gaj-Jabłońska – Kanada;

Amanda „Samanti" Gorońska - Irlandia;

Milan Kazimierczak – UK;

Mariia Hrystko – Ukraina.

Sabrina Fromm - Grecja.

Warto zaznaczyć, że niektórzy np. jak Simon Price nie mieszkali w Polsce. Uczestnik 3. edycji "Hotelu Paradise" na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych i nie mieszkał w Polsce. Camilla Hansen za to przyjechała do Polski jako dziecko, choć obecnie nazywa się człowiekiem świata. Niektórzy jak Jessica Polańska czy Victoria Wojciechowska przez lata dzielili życie między Polskę a Niemcy. Milan Kaźmierczak z 11. edycji "Hotelu Paradise" np. nie ukrywał, że swoje braki w wiedzy czy słownictwie związane są z tym, że choć urodził się w Polsce, jako dziecko szybko wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie dorastał i się wychowywał. Anastazja z "Hotelu Paradise 6" ma polskie korzenie i wyjechała na studia do Polski.