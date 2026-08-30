Grochola nie wytrzymała i grozi sądem. Jabłczyńska poszła o krok za daleko

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-30 22:26

Zachowanie Joanny Jabłczyńskiej, związane z brakiem angażu w kontynuacji "Nigdy w życiu!", spotkały się ze stanowczą reakcją Katarzyny Grocholi. Słynna pisarka i współproducentka nowego filmu poinformowała, że wypowiedzi aktorki uderzają w Agnieszkę Żulewską. Sprawa znajdzie swój finał na drodze prawnej.

Katarzyna Grochola opublikowała w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku, niezwykle stanowcze oświadczenie na swoim profilu na Instagramie. Autorka głośnych powieści przekazała, że działania Joanny Jabłczyńskiej naruszają dobre imię Agnieszki Żulewskiej. W związku z rozsiewaniem rzekomo fałszywych informacji, pisarka zapowiedziała, że jako producentka nadchodzącego filmu podejmie odpowiednie działania prawne, aby chronić wspomnianą aktorkę. O ewentualnych postępach w tej sprawie ma informować na bieżąco.

Joanna Jabłczyńska wylewa żale

Początek konfliktu wiąże się z gorzkimi słowami Joanny Jabłczyńskiej, która w pierwszej części "Nigdy w życiu!" wcieliła się w rolę nastoletniej Tosi. W wywiadzie udzielonym między innymi dla "Super Expressu" aktorka nie kryła rozczarowania brakiem propozycji udziału w nowej produkcji. Wyznała wręcz, że była przekonana o swoim powrocie na plan i czuje się bardzo zraniona tą sytuacją. W przestrzeni medialnej zaczęły jednocześnie krążyć plotki, jakoby dorosłą Tosię miała zagrać właśnie Agnieszka Żulewska.

Początkowo Katarzyna Grochola zachowywała dystans do medialnego zamieszania wokół obsady. Jednak wciągnięcie w sprawę Agnieszki Żulewskiej przelało czarę goryczy i skłoniło pisarkę do wydania ostrego oświadczenia.

Oświadczenie Katarzyny Grocholi

Nigdy w życiu
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Szanowni Państwo, w związku z rozpowszechnianiem prze panią Joannę Jabłczyńską nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej, znakomitej aktorki i prawego człowieka, postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie. Będę Państwa informować na bieżąco. Dobrego wieczoru! Katarzyna Grochola

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Joanna Jabłczyńska nie bedzie w ekranizacji nigdy w zyciu
Pisarka Katarzyna Grochola siedzi na ławce. O konflikcie z Joanną Jabłczyńską przeczytasz na Eska.
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