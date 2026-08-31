Od Jabłczyńskiej do Żulewskiej. Wszystkie Tosie w ekranizacjach książek Grocholi. Jednej nawet nie pamiętasz!

Dawno wokół żadnego filmu nie było tak głośno, jak wokół "Nigdy w życiu - 20 lat później". Niestety, nie są to jednak pozytywne emocje. Podczas prezentacji ramówki stacji TVN wcielająca się w postać Tosi w produkcji z 2004 roku Joanna Jabłczyńska poinformowała, że choć uważała to za "pewniak", nie pojawi się w kontynuacji kultowego filmu na podstawie książki autorstwa Katarzyny Grocholi.

Cholernie, cholernie [mi] ciężko. W ogóle, wiesz, jestem trochę w szoku. Kiedy przez 20 lat, kurczę, mówisz o tym w wywiadach, jesteś zawsze zapraszana na wszystkie wydarzenia z tym związane, a przy kontynuacji ktoś wywija ci taki numer… - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Grochola chce pozwać Jabłczyńską?!

Widzowie wyczekujący kontynuacji "Nigdy w życiu!" właściwie jednogłośnie stanęli za Joanną Jabłczyńską. Katarzyna Grochola w rozmowie z "Super Expressem" przypomniała, że znana z "Na Wspólnej" aktorka i prawniczka nie była jedyną Tośką, córką Judyty, a ostatecznie - co zaskoczyło wszystkich - zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych.

Szanowni Państwo, w związku z rozpowszechnianiem prze panią Joannę Jabłczyńską nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej, znakomitej aktorki i prawego człowieka, postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie. Będę Państwa informować na bieżąco - napisała na Instagramie.

Na odpowiedź Jabłczyńskiej nie trzeba było długo czekać.

Agnieszka Żulewska znakomitą aktorką jest i wierzę, że również prawym człowiekiem, choć osobiście się nie znamy. Nigdy nie twierdziłam i nie twierdzę inaczej. Również będę Państwa informowała na bieżąco - napisała w komentarzu pod postem aktorka.

Joanna Jabłczyńska nie bedzie w ekranizacji nigdy w zyciu

Kto grał Tosię w ekranizacjach książek Grocholi? Wszystkie aktorki

Agnieszka Żulewska będzie już czwartą ekranową Tosią. Aktorka do tej pory nie skomentowała zamieszania, jakie ma miejsce wokół produkcji, w której zdecydowała się wystąpić. Po Jabłczyńskiej w rolę córki Judyty Kozłowskiej wcielały się kolejno Maria Niklińska (film "Ja wam pokażę!", 2006) i Julia Kamińska, o czym niewiele osób dziś pamięta. Serialowa "BrzydUla" wystąpiła w serialowej adaptacji "Ja wam pokażę!", emitowanej na antenie TVP w 2007 roku. Kolejne produkcje nie powtórzyły jednak sukcesu "jedynki" z Danutą Stenką, Arturem Żmijewskim, Janem Fryczem i właśnie Joanną Jabłczyńską w rolach głównych. Poniżej w galerii przypominamy wszystkie aktorskie kreacje gwiazd wcielających się w rolę Tośki.