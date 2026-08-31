Interwencje na jeziorze Wigry. Policjanci i ratownicy pomogli załogom trzech wywróconych żaglówek

Interwencja służb ratunkowych w pobliżu miejscowości Bryzgiel

W sobotę, 29 sierpnia 2026 roku, policjanci pełniący służbę na jeziorze Wigry zostali powiadomieni o wywróceniu się dwóch żaglówek. Mundurowi wspólnie z ratownikami suwalskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podjęli działania w okolicach miejscowości Bryzgiel. Po dotarciu na miejsce ustalono, że wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu miały na sobie założone kamizelki asekuracyjne. Funkcjonariusze oraz ratownicy pomogli żeglarzom postawić jednostki masztem do góry. Cała akcja przebiegła sprawnie i żadna z osób nie odniosła obrażeń.

Wywrócona żaglówka typu omega i pomoc dla załogi

Kolejne niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku, w godzinach przedpołudniowych. Nagły oraz silny podmuch wiatru doprowadził do wywrócenia żaglówki typu omega, na której pokładzie znajdowały się trzy osoby. W wyniku tego zdarzenia cała załoga wpadła do wody, co wymagało natychmiastowej reakcji patrolu wodnego. Policjanci podjęli z jeziora kobietę i bezpiecznie przetransportowali ją na brzeg. Następnie wodniacy pomogli pozostałym członkom załogi w ustawieniu łodzi w pionie.

Doświadczona żeglarka zaskoczona warunkami pogodowymi

Uratowana kobieta przyznała w rozmowie z funkcjonariuszami, że mimo posiadania doświadczenia w żeglowaniu, aktualne warunki pogodowe były dla niej zaskoczeniem. Sytuacja na jeziorze zmieniła się bardzo szybko, co doprowadziło do niespodziewanej wywrotki jednostki. Służby podkreślają, że czas wakacji wiąże się z wytężoną pracą dla policjantów wodnych oraz ratowników. Wszystkie interwencje podjęte podczas minionego weekendu na jeziorze Wigry zakończyły się szczęśliwie i nikomu nic się nie stało.

Źródło: Policja.pl