Wiolka Walaszczyk w "Taskmaster Polska". Kim jest uczestniczka, która doprowadzi widzów do łez?

Niekwestionowana królowa polskiego stand-upu. Kim jest Wiolka Walaszczyk?

Wiolka Walaszczyk to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych postaci na polskiej scenie komediowej, a w najnowszym programie "Taskmaster" wystąpi w roli uczestniczki. Widzowie kochają ją za nieokiełznaną energię, ostre jak brzytwa żarty oraz całkowity brak tematów tabu. W nadchodzącym telewizyjnym hicie będzie musiała wykazać się jednak nie tylko poczuciem humoru, ale przede wszystkim sprytem i refleksem podczas rozwiązywania szalonych zadań.

Kariera gdańskiej komiczki nabrała rozpędu wiele lat temu. Pierwsze sceniczne szlify zdobywała już w 2007 roku w znanej grupie improwizacyjnej "W Gorącej Wodzie Kompani". Szybko okazało się, że scena to jej naturalne środowisko. Od 2013 roku artystka z sukcesami podbija kluby w całej Polsce, prezentując swoje autorskie programy stand-upowe. Jej bezkompromisowy styl dostrzegli twórcy wielkich formatów telewizyjnych i streamingowych – Wiolka brała udział m.in. w hicie "LOL: Kto się śmieje ostatni" oraz współtworzyła komediowe produkcje dla platformy Netflix.

Życie prywatne z dala od błysku fleszy. Co wiemy o mężu i rodzinie komiczki?

Choć Wiolka Walaszczyk, urodzona we wrześniu 1991 roku w Gdańsku, na scenie jest wulkanem szczerości i ekstrawagancji, w życiu prywatnym niezwykle ceni sobie spokój. Komiczka pilnie strzeże tożsamości swojego męża przed mediami i próżno szukać ich wspólnych okładek w prasie. Fani stand-uperki doskonale wiedzą jednak, że jej ukochany to bardzo wyrozumiały człowiek – często staje się on bowiem głównym bohaterem anegdot i bezlitosnych żartów podczas solowych tras koncertowych żony.

Gwiazda w niezwykle swobodny sposób podchodzi do życia, otwarcie mówiąc między innymi o tym, że nie ma dzieci. Ten fakt regularnie służy jej jako punkt wyjścia do budowania genialnych puent na scenie. Komiczka przyciąga do siebie ludzi ogromną autentycznością i brakiem sztucznego ugrzecznienia. Nagrania z jej występów odtworzono w internecie już miliony razy, co tylko potwierdza, że publiczność po prostu uwielbia jej niepodrabialny charakter.

13

Gotowa na wszystko. Jak stand-uperka poradzi sobie w nowym formacie?

Obecność Wiolki Walaszczyk w obsadzie "Taskmastera" błyskawicznie rozgrzała widzów do czerwoności. Komiczka była pierwszą oficjalnie ogłoszoną gwiazdą, która postanowiła zmierzyć się z zadaniami wymykającymi się wszelkiej logice. Mając na uwadze jej wieloletnie doświadczenie w improwizacji scenicznej, możemy spodziewać się wybitnie nieszablonowych rozwiązań i mistrzowskich ripost rzucanych w stronę prowadzącego. Sama artystka zapowiedziała w sieci, że da z siebie wszystko i nie zamierza przejmować się powagą sytuacji, co zwiastuje nam doskonałą zabawę przed telewizorami.

Gdzie i kiedy oglądać program Taskmaster z udziałem Wiolki Walaszczyk?

"Taskmaster" to uwielbiany na świecie format, który fenomenalnie łączy w sobie cechy show komediowego oraz nieprzewidywalnego eksperymentu społecznego. Pięcioro uczestników w każdym odcinku rywalizuje w serii przedziwnych zadań. Zmagania ocenia surowy i charyzmatyczny gospodarz (w polskiej wersji genialny Adam Woronowicz), który przyznaje punkty w pełni subiektywnie. Jego prawą ręką i asystentem dbającym o porządek na planie jest z kolei Cezary Sikora.

Zastanawiasz się, kiedy zobaczymy zmagania gwiazd i gdańskiej komiczki na małym ekranie? Jej wielki debiut w telewizji w nowym formacie zaplanowano na 31 sierpnia. Od tego momentu polską edycję programu obejrzysz na antenie stacji TVN, w każdy poniedziałek o 21:30. Zasiądź wygodnie w fotelu i przygotuj się na solidną dawkę wyśmienitego humoru!