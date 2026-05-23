Jessie J ogłosiła, że jest już zdrowa. Artystka pokonała raka!

Jessie J, a właściwie Jessica Ellen Cornish, od kilkunastu lat należy do najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich wokalistek. Choć piosenkarka cały czas stara się być aktywna zawodowo i utrzymywać kontakt z fanami, to niewątpliwie miniony rok był dla niej trudny w związku z chorobą. Artystka już wcześniej nie kryła się z problemami zdrowotnymi, zaś otwartym mówieniem o walce z rakiem piersi liczy na pomoc innym kobietom. Ostatnio przekazała ważny komunikat: leczenie przyniosło oczekiwany skutek.

Jessie J zachorowała na raka piersi. Otwarcie mówiła o swoim zdrowiu

Zmagania ze śmiertelnie groźnymi chorobami nigdy nie są łatwe, a tym bardziej wiele kosztują, jeśli toczą się na oczach milionów ludzi. Znane artystki, które zachorowały na nowotwory, wielokrotnie jednak udowodniły, że mimo osobistego dramatu są w stanie pomagać innym i inspirować ich do walki o zdrowie. Z białaczką wygrała gwiazda minionej Eurowizji - Delta Goodrem, zaś jej rodaczka - Kylie Minogue, właśnie zdradziła, że po wyleczeniu raka piersi zataiła przed fanami nawrót choroby, który również szczęśliwie się zakończył.

W przypadku diagnozy Jessie J - artystka w 2025 roku dowiedziała się, że ma raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Rokowania były więc obiecujące, ale piosenkarka musiała i tak poddać się wymagającemu leczeniu, odbywając szereg wizyt w szpitalach. Wcześniej chętnie opowiadała o swoich dawnych zmaganiach zdrowotnych. Od dziecka chorowała na arytmię, a jako osiemnastolatka przeszła udar mózgu. Dlatego też szerokim łukiem omija używki i do tego samego zachęca innych.

Artystka odebrała ostateczne wyniki. Może odetchnąć z ulgą

Wracając do sił po operacji wycięcia guza, pełna nadziei na całkowite wyleczenie Jessie J ogłosiła wiele planów, w tym występ na Bittersweet Music Festival 2026 w Poznaniu. 21 maja artystka nadała ważną wiadomość prosto ze szpitala. Za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazda poinformowała, że wyniki badań są jednoznaczne: pokonała raka. Wkrótce potem zapowiedziała też muzyczną premierę, której możemy się spodziewać 29 maja. Fani i koledzy ze światowego rynku muzycznego pospieszyli z gratulacjami i życzeniami zdrowia, do których, oczywiście, dołączamy.

"Mam już wyniki i jestem wolna od raka. Płakałam godzinami, a potem odetchnęłam pierwszy raz od roku" - skwitowała krótko Jessie J w mediach społecznościowych.

