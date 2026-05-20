Kylie Minogue ukryła nawrót raka. Teraz planuje trasę z okazji 40-lecia kariery

Kylie Minogue to nazwisko, które od dziesięcioleci elektryzuje sceny muzyczne na całym świecie. Jej kariera, naznaczona niezliczonymi hitami, ikonicznymi teledyskami i niezapomnianymi występami, uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych gwiazd popu. Ponad dwie dekady temu fani trzymali kciuki za powrót Kylie do zdrowia, gdy u artystki zdiagnozowano raka piersi. Okazuje się, że choroba wróciła, ale tym razem gwiazda pokonała ją w ciszy własnych czterech ścian.

Kylie Minogue drugi raz pokonała raka. Tajemnica wyszła na jaw w dokumencie na Netflix

Serial "Kylie" trafił już na Netflix i przyciągnął uwagę fanów popu na całym globie. Piosenkarka otworzyła się w nim, jak nigdy dotąd, otwierając przed opinią publiczną swoje prywatne archiwa. Jednym z zaskakujących faktów o Minogue, która wkrótce będzie obchodzić 40-lecie obecności na scenie, było wznowienie choroby nowotworowej.

Australijka w 2005 roku poinformowała o diagnozie raka piersi, który kilka tygodni później został operacyjnie usunięty. Piosenkarka z największą liczbą sprzedanych w swoim kraju płyt przeszła pełne leczenie i wróciła do sił. Nie brakowało jednak kontrowersji, kiedy tłumy fanów gromadziły się przed jej rezydencją. Przedstawiciele Kylie Minogue oficjalnie ostrzegali przed wyciągnięciem prawnych konsekwencji. Sama gwiazda w serialu "Kylie" opowiedziała teraz, że przez wiele lat czuła się poniżana przez medialne zainteresowanie każdym aspektem jej życia. Wznowienie choroby przyszło na początku 2021 roku i tym razem bardziej doświadczona ikona zachowała walkę o zdrowie dla siebie.

"Moja druga diagnoza raka była na początku 2021 roku. Udało mi się to zachować dla siebie, nie tak jak za pierwszym razem. Na szczęście, znowu to przeszłam i wszystko jest dobrze. Kto wie co przyniesie przyszłość, ale muzyka pop mnie rozwija... dziś moja pasja do muzyki jest większa niż kiedykolwiek" - powiedziała.

"Nie czuję się zobligowana, żeby powiedzieć o tym światu, a wtedy właściwie nie mogłam, ponieważ byłam cieniem człowieka. W pewnym momencie nie chciałam wyjść z domu. 'Padam Padam' otworzyło dla mnie tak wiele drzwi, ale w środku wiedziałam, że rak to nie jest tylko mały punkcik w moim życiu. [...] Naprawdę chciałam powiedzieć, co się stało, żeby sobie ulżyć. Siedziałam na wywiadach i przy każdej okazji myślałam 'teraz jest czas', ale zostawiałam to dla siebie" - dodała.

57-letnia piosenkarka za początek swojej kariery uznaje przełomowy występ w 1987 roku, gdy w serialu telewizyjnym wykonała cover popularnej piosenki "The Loco-Motion". Numer stał się flagowym hitem Kylie Minogue, która w ten sposób rozpoczęła dekady kariery z wielkimi hitami. W czerwcu 2025 roku Australijka odwołała zaplanowany koncert w Łodzi z przyczyn zdrowotnych. Miała wystąpić w Atlas Arenie w ramach trasy "Tension Tour".

Nowy termin nie został ustalony, ale dziś już wiemy, że najpewniej w 2027 roku Kylie Minogue wyruszy w kolejną trasę. Piosenkarka potwierdziła plany organizacji koncertów z okazji swojego 40-lecia pracy zawodowej w rozmowie z "The Sunday Times". Zapytana o artystów, których aktualnie najczęściej słucha i którymi się inspiruje, bez zawahania stwierdziła, że przede wszystkim jednym z nich jest sombr. Poza tym Minogue zachwyca się Wolf Alice i zespołem Coldplay.