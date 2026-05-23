Fight Mode 1 KARTA WALK. Sulęcki kontra Formela. Sprawdź, kto jeszcze walczy!

Spis treści Kto walczy na gali Fight Mode 1 w Poznaniu? Kolejność walk

Pierwsza edycja gali Fight Mode startuje już dziś, 23 maja, w Poznaniu.

Głównym wydarzeniem będzie pojedynek Maciej Sulęcki vs Kacper Formela.

Szczegółowa rozpiska i kolejność starć znajduje się w dalszej części tekstu.

Miłośnicy brutalnych starć na gołe pięści mogą zacierać ręce. Właśnie dzisiaj, 23 maja 2026 roku, Poznań ugości premierową galę federacji Fight Mode, stworzonej przez Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego i Sandrę Kubicką. Będzie to bezkompromisowe widowisko, w którym zabraknie kalkulacji i litości, a zawodnicy będą polegać wyłącznie na swoich twardych pięściach.

Zwieńczeniem wieczoru będzie hitowe starcie Macieja „Striczu” Sulęckiego z Kacprem Formelą. Pierwszy z nich to utytułowany pięściarz zawodowy z ogromnym bagażem doświadczeń. Jego rywal z kolei słynie z nieustępliwości i brutalnego stylu walki, uchodząc za jednego z najtwardszych młodych zawodników. Pojedynek ten będzie prawdziwą konfrontacją bokserskiej rutyny z młodzieńczym zapałem i agresją, a wynik poznamy już niebawem w poznańskiej hali.

W drugim co do ważności pojedynku gali, czyli co-main evencie, zmierzą się dwie zdeterminowane zawodniczki: Jessica Kusz i Dominika Rybak. Obie są znane z ambicji i na pewno stworzą zacięte widowisko. Ponadto kibice zobaczą w akcji między innymi Mariusza Wacha, co stanowi gwarancję wysokiego poziomu sportowego całego wydarzenia.

Organizacja kierowana między innymi przez „Jurasa” zapowiada wprowadzenie nowych standardów w polskich walkach na gołe pięści. Mają one charakteryzować się dynamicznym tempem, odpowiednim poziomem sportowym oraz niesamowitymi emocjami, które na długo zapadną w pamięci fanów.

Bilety na Fight Mode są dostępne na ebilet.pl. Gala będzie dostępna w systemie pay-per-view na ppv.fightmode.tv. Patronem medialnym gali Fight Mode jest "Super Express". Początek gali o godzinie 19.30.

Kto walczy na gali Fight Mode 1 w Poznaniu? Kolejność walk

Walka wieczoru:

75,0 kg - Maciej Sulecki vs Kacper Formela

Karta główna:

65,0 kg - Jessica Kusz vs Dominika Rybak

85,0 kg - Krystian Kaszubowski vs Henry Fadipe

95,0 kg - Adrian Dudek vs Vasyl Halych

80,0 kg - Wojciech Sobierajski vs Grzegorz Maksel

85,0 kg - Jędrzej Durski vs Krystian Rosa

85,0 kg - Artur Sowiński vs Adam Ugorski

95,0 kg - Adrian Matysiak vs Łukasz Segda

Karta wstępna:

95,0 kg - Artur Kubiak vs Kamil Tworek

75,0 kg - Mikołaj Ćwik vs Sebastian Marecik