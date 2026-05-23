Turniej WTA w Strasburgu – sensacja w finale. Najwyżej rozstawiona Mboko pokonana

Zaskakujący wynik finału WTA w Strasburgu

W finale turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu doszło do pojedynku, który zakończył się nieoczekiwanym rezultatem. Kanadyjka Victoria Mboko, uznawana za faworytkę i najwyżej rozstawioną zawodniczkę, uległa Amerykance Emmie Navarro. Mecz dostarczył wielu emocji, a jego przebieg potwierdził wysoki poziom rywalizacji na francuskich kortach.

Spotkanie rozegrane zostało w trzech setach, a ostateczny wynik wskazuje na zaciętą walkę. Mimo statusu pierwszej rakiety turnieju, Mboko musiała uznać wyższość przeciwniczki. Tenisowe widowisko w Strasburgu po raz kolejny pokazało, że w sporcie liczy się dyspozycja dnia i determinacja zawodniczek.

Ile tytułów ma na koncie Emma Navarro?

Amerykanka Emma Navarro, po zwycięstwie w Strasburgu, zdobyła swój trzeci tytuł w karierze. 25-letnia tenisistka wcześniej triumfowała w turniejach w Meridzie w 2025 roku oraz w Hobart w 2024 roku, pokazując konsekwencję w dążeniu do sukcesów. Jej dorobek świadczy o stabilnej formie i rosnącej pozycji w światowym rankingu.

Victoria Mboko, młodsza od Navarro o ponad pięć lat, również miała szansę na trzecie trofeum. Kanadyjka, której karierę wspiera były trener Igi Świątek, Belg Wim Fissette, zwyciężała wcześniej w Hongkongu i Montrealu, oba turnieje wygrała w ubiegłym roku. Finał w Strasburgu był dla niej kolejną okazją do wzbogacenia dorobku.

Udział Magdaleny Fręch w turnieju WTA

W turnieju WTA w Strasburgu brała udział również polska tenisistka, Magdalena Fręch. Jej przygoda z francuskim turniejem zakończyła się w 2. rundzie, gdzie zmierzyła się z Kanadyjką Leylah Fernandez. Polka po zaciętym meczu musiała uznać wyższość rywalki, przegrywając spotkanie w trzech setach.

Wynik meczu Magdy Fręch z Leylah Fernandez to 4:6, 6:3, 4:6. Mimo porażki, udział w turnieju rangi WTA 500 jest ważnym doświadczeniem dla polskiej zawodniczki, pozwalającym na rywalizację z czołowymi tenisistkami świata i zbieranie cennych punktów rankingowych.

Szczegółowy wynik finału WTA w Strasburgu

Finałowe starcie turnieju WTA w Strasburgu zakończyło się zwycięstwem Emmy Navarro. Amerykanka pokonała Victorię Mboko, która była rozstawiona z numerem jeden. Wynik meczu finałowego to 6:0, 5:7, 6:2 na korzyść Navarro.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.