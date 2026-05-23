Leszczak i Koterski wśród gwiazd na koncercie Taco. Znanych twarzy nie brakowało na PGE Narodowym

Kamil Polewski
2026-05-23 18:51

22 maja PGE Narodowy w Warszawie wypełnił się po brzegi na pierwszym z dwóch koncertów cenionego w całej Polsce rapera. Taco Hemingway jak zwykle przyciągnął tłumy, tym razem w ramach trasy "2026 †††OUR". Na widowni nie mogło zabraknąć innych gwiazd, m.in. Miśka Koterskiego i Marceli Leszczak z synkiem.

Taco Hemingway, a właściwie Filip Szcześniak, to postać, która na stałe wpisała się w krajobraz polskiej sceny muzycznej. Jego teksty, pełne inteligentnych refleksji nad współczesnością i subtelnego humoru, rezonują z ogromną publicznością. Nic dziwnego, że dwa ogłoszone koncerty na PGE Narodowym spotkały się z dużym interesowaniem. Sprawdzamy, jakie gwiazdy bawiły się podczas show rapera.

Taco Hemingway na PGE Narodowym. Dwa wielkie koncerty

Występy rapera na Stadionie Narodowym były przez jego fanów długo wyczekiwane. W ramach aktualnej trasy Taco Hemingway ogłosił, że zagra dla fanów w stolicy 22 i 23 maja. Pierwszy z koncertów oblegały prawdziwe tłumy, a sam artysta sprawił im sporo niespodzianek. Przy wykonaniu utworu "Zakochałem się pod apteką", z którego musiał usunąć nazwę popularnego leku przeciwbólowego, zwrócił się do widowni z ważnym przesłaniem przeciwko używkom. Do "Następnej stacji" dopisał kolejną zwrotkę, zaktualizowaną o nowo otwarte stacje warszawskiego metra, a także... wzniósł się na scenę niczym Justyna Steczkowska na Eurowizji.

Tak gwiazdy bawiły się na Taco. Leszczak i Koterski byli razem z synkiem

Wśród tysięcy fanów nie brakowało osób publicznych. Twarze znane z polskiego show biznesu również ruszyły na PGE Narodowy, relacjonując wszystko w mediach społecznościowych. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że fankami Taco Hemingwaya są chociażby aktorka Olga Bołądź czy prezenterka telewizyjna Malwina Wędzikowska. Internautów rozczuliła jednak wyjątkowa obecność na stadionie. Mimo rozstania i rozpoczęcia życia oddzielnie - Marcela Leszczak i Michał Koterski, którzy wychowują wspólnie synka Fryderyka, wspólnie zabrali chłopca na koncert w strefie VIP! Fotki znajdziecie w naszej galerii.

