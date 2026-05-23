Turniej ATP w Genewie. Amerykanin zaskoczył w finale – co z Polakami?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-23 18:15

W finale tenisowego turnieju ATP 250 w Genewie doszło do zaciętej rywalizacji, gdzie Amerykanin Learner Tien, rozstawiony z numerem czwartym, zmierzył się z Argentyńczykiem Mariano Navone. To spotkanie było pełne zwrotów akcji i ostatecznie przyniosło Amerykaninowi drugi tytuł w karierze. Czy zwycięstwo Learnera Tiena w Genewie było łatwe i jak przebiegała ta decydująca rozgrywka?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Uderzenie żółtej piłki tenisowej przez rakietę. Rakieta z ciemną ramą i białą siatką odbija piłkę, która unosi się w powietrzu, a tuż pod nią widoczne są drobinki czerwonej mączki tenisowej, wyrzucone w górę z kortu. Po prawej stronie zdjęcia znajduje się przedramię i dłoń osoby, prawdopodobnie gracza, która wykonuje zamach lub jest w trakcie ruchu. Tło stanowi rozmyta zieleń, sugerująca drzewa lub krzewy. Cała scena rozgrywa się na ceglanym, czerwonym korcie tenisowym z białymi liniami.

Zwycięstwo Learnera Tiena w Genewie

W zaciętym finale turnieju ATP 250 w Genewie, Amerykanin Learner Tien, rozstawiony z numerem czwartym, pokonał Argentyńczyka Mariano Navone wynikiem 3:6, 6:3, 7:5. Mecz trwał przez wiele godzin, dostarczając kibicom niezapomnianych wrażeń na korcie. Był to drugi w karierze tytuł dla młodego Amerykanina, co potwierdza jego rosnącą formę. Wygrana ta umacnia jego pozycję w światowym tenisie. Tien po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności.

Learner Tien, aktualnie zajmujący 20. miejsce w światowym rankingu, pokazał swoją determinację i umiejętności w decydującym starciu. W poprzednim roku Amerykanin świętował triumf w Metz, jednak musiał uznać wyższość rywala w finale turnieju w Pekinie. Tytuł z Genewy jest kolejnym ważnym osiągnięciem w jego sportowej karierze. Świadczy to o konsekwentnym rozwoju zawodnika.

Jak wyglądał bilans Tiena i co z Polakami?

Spotkanie finałowe pomiędzy Tienem a Navone było pełne zwrotów akcji i emocji, gdzie każdy set był zacięcie rozgrywany. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Argentyńczyka 6:3, co zwiastowało trudne zadanie dla Tiena. Amerykanin jednak odwrócił losy meczu, wygrywając kolejne dwie partie 6:3 i 7:5. Ostateczny triumf był rezultatem jego wytrwałości i precyzji w kluczowych momentach. Była to prawdziwa tenisowa uczta dla widzów.

W tegorocznej edycji turnieju ATP w Genewie nie wystąpili reprezentanci Polski, co oznaczało brak polskiego akcentu na kortach. Tytuł zdobyty przez Learnera Tiena to znaczące wydarzenie w kalendarzu tenisowym, podkreślające jego ambicje. Wynik finału to Learner Tien (USA, 4) - Mariano Navone (Argentyna) 3:6, 6:3, 7:5. Turniej zakończył się bez większych niespodzianek pod względem udziału faworytów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.