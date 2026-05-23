Max Verstappen w Formule 1. Czy mistrz rozważał przedwczesne zakończenie kariery?

Kontrowersje wokół przepisów FIA na sezon 2026

Plotki o odejściu Maxa Verstappena z Formuły 1 pojawiły się po Grand Prix Japonii. Holender ostro skrytykował wówczas nowe przepisy przygotowane przez FIA na sezon 2026. Jego zdaniem regulacje te miały doprowadzić do sytuacji, w której kierowcy zamiast skupiać się na szybkiej i bezpiecznej jeździe, koncentrowaliby się na stanie naładowania baterii elektrycznych w swoich bolidach, co budziło poważne obawy.

W odpowiedzi na krytykę, w tym tę wyrażoną przez Verstappena, w przerwie przed wyścigiem w Miami, FIA podjęła działania mające na celu modyfikację przepisów technicznych. Zmiany te obejmują większy pakiet poprawek, które zgodnie z sugestiami zawodników koncentrują się na podziale mocy między silnikiem spalinowym a akumulatorami. Modyfikacja przepisów ma nastąpić od sezonu 2027, co stanowi kluczową zmianę dla przyszłości sportu i jego atrakcyjności.

Kiedy nastąpi ostateczne zatwierdzenie regulacji FIA?

Proponowane modyfikacje mają doprowadzić do zmienionego podziału 60:40 między silnikami, w przeciwieństwie do obecnego stosunku 50:50. Ostateczne zatwierdzenie nowych regulacji ma nastąpić w ten weekend podczas Grand Prix Kanady, choć niektórzy producenci jednostek napędowych zasygnalizowali możliwość przesunięcia tej decyzji do 2028 roku. Jest to istotna kwestia dla stabilności i długoterminowego planowania w Formule 1. Ostateczna decyzja jest kluczowa dla wszystkich zespołów.

Mimo początkowych wątpliwości, Max Verstappen potwierdził swoje plany na przyszłość. Przyznał, że „o ile nie wydarzy się nic szalonego”, to będzie ścigał się w swoim 13. sezonie Formuły 1 w 2027 roku. Ta deklaracja uspokoiła fanów i obserwatorów, którzy z niepokojem śledzili rozwój wydarzeń wokół jego kariery w królowej sportów motorowych. Verstappen rozwiał tym samym spekulacje o przedwczesnym zakończeniu udziału w Formule 1.

„Tak, zdecydowanie, o ile nie wydarzy się nic bardzo szalonego, co zmieni nasze ustalenia. Ale tego nie zakładam” – powiedział Verstappen w wywiadzie dla „De Telegraaf”, zapytany, czy będzie ścigał się w Formule 1 w sezonie 2027.

Dalsze plany Maxa Verstappena w Formule 1

Holender podkreślił swoje zaangażowanie w Formułę 1, dodając, że ma nadzieję na dotrzymanie słowa przez wszystkich w kwestii nowych ustaleń. Potwierdził, że pozostanie w Formule 1, rozwiewając wszelkie spekulacje o ewentualnym urlopie. Wyjaśnił, że nie jest stworzony do brania przerw w karierze, a jeśli przestanie startować, to całkowicie, co jasno określa jego podejście.

Verstappen odniósł się również do swojej przyszłości w zespole Red Bull. Stwierdził, że nie spieszy mu się z podjęciem decyzji i wolałby pozostać związany z Red Bullem do końca życia, co wielokrotnie deklarował. Dodał, że zarówno on, jak i szefowie Red Bulla mają na to dużo czasu, sugerując, że decyzja nie jest pilna. Potencjalne opcje pozostają otwarte.

„Mam nadzieję, że wszyscy dotrzymają słowa, ale mogę potwierdzić, że pozostanę w Formule 1” - dodał.

„Nie wziąłbym urlopu, nie jestem do tego stworzony. Jeśli przestanę startować, to całkowicie” - wyjaśnił, gdy sugerowano mu odejście z F1 na jeden sezon i przejście do innej serii wyścigowej.

Jakie inne projekty interesują Verstappena?

Holender został zapytany również o to, czy rozważa zmianę zespołu w najbliższym czasie. Zaznaczył, że nie spieszy mu się z taką decyzją i wielokrotnie podkreślał swoje pragnienie, aby pozostać związany z zespołem Red Bull do końca swojej kariery w Formule 1. Taka postawa świadczy o jego lojalności, ale też o strategicznym podejściu do przyszłości. Daje to obu stronom przestrzeń na przemyślenia i negocjacje.

Max Verstappen przyznał także, że nadal interesują go starty w innych seriach wyścigowych, poza Formułą 1. „Mówię o wszystkich innych projektach. Prowadzę też rozmowy z Red Bullem na ten temat" – wyjaśnił, wskazując na otwartość na nowe wyzwania sportowe i potencjalne rozszerzenie jego aktywności w motorsporcie. To pokazuje jego szerokie zainteresowania w świecie wyścigów.

„Nie spieszy mi się. Wolałbym pozostać związany z Red Bullem do końca życia, zawsze to mówiłem” – wyjaśnił czterokrotny mistrz świata. „Ale ta decyzja nie musi zapaść dziś ani jutro. Mam na to dużo czasu, czas mają także szefowie Red Bulla. Kto wie, może nie będą już mnie chcieli..." - zauważył.

