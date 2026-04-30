Gwiazda Eurowizji wróży sukces Alicji Szemplińskiej? Sama napisała hit dla Céline Dion

W 2015 roku Australia - jako członek stowarzyszony z Europejską Unią Nadawców - zadebiutowała na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji z okazji jego 60-lecia. Podczas kolejnego jubileuszu imprezy ten kraj będzie reprezentować jedna z najbardziej znanych i cenionych piosenkarek, Delta Goodrem. Tuż przed konkursem gwiazda zdradziła nam co nie co o kulisach udziału w Eurowizji, nie kryjąc polskich wątków i sympatii do Alicji Szemplińskiej.

Delta Goodrem w końcu jedzie na Eurowizję. Australijska gwiazda opowiada o "Eclipse"

1 marca wieloletnie plotki stały się faktem: po dekadzie spekulacji o udziale w Eurowizji reprezentantką Australii została Delta Goodrem. 41-letnia piosenkarka ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie artystyczne i plasuje się w czołowej piątce australijskich wokalistek pod względem liczby sprzedanych płyt. Dziewięciokrotnie jej singiel trafił na sam szczyt listy przebojów w Australii, ale kariera Delty wykroczyła także poza ojczysty kraj. Goodrem współpracowała m.in. z Céline Dion, do której jest porównywana.

Tuż przed wyjazdem do Wiednia, w rozmowie z Kamilem Polewskim dla Eska.pl artystka opowiedziała o swojej drodze na Eurowizję 2026. Plany pojawiły się podczas ubiegłorocznej edycji, kiedy Goodrem akurat przebywała w Europie. Kiedy zapadła decyzja, na przełomie 2025 i 2026 roku powstała piosenka "Eclipse", za którą stoją topowi twórcy. Utwór należy do ścisłych faworytów do majowego zwycięstwa.

"[Najpierw była] decyzja o Eurowizji, a potem piosenka. Napisałam ją dopiero, myślę, w grudniu czy styczniu… To był grudzień, weszłam do studia i naprawdę chciałam opowiedzieć o przebiegu życia. Piosenka reprezentuje te rzadkie chwile, kiedy wszystko się układa i dzieją się cuda. [...] Życie ma te magiczne właściwości, kiedy dochodzi do połączenia, takiego jak dotyk" - wyjaśniła.

"Myślę, że wielu ludzi na przykład w Polsce mogło znać moją muzykę lata temu, kiedy pojawiłam się z "Lost Without You" czy "Born To Try. Jestem wdzięczna za to, że jestem w momencie, w którym dzielę się nową muzyką po tych latach" - dodała.

20

Alicja Szemplińska doceniona. Eurowizja za rok w Polsce?

Zapytana o miasto w Europie, w którym chciałaby zorganizować przyszłoroczny konkurs po swoim ewentualnym zwycięstwie, Delta Goodrem odwróciła pytanie i zastanowiła się nad ugoszczeniem Eurowizji 2027 w Polsce. Jak przyznała, uwielbia polską reprezentantkę, Alicję Szemplińską, i jej utwór "Pray". Co więcej, Australijka ma licznych przyjaciół z Polski, skąd pochodzi również jej asystentka. Gwiazda obiecuje, że nadrobi zaległości i w końcu odwiedzi nasz kraj.

"Macie wspaniałą artystkę, Alicję. Jest niesamowitą artystką z Polski, kocham jej piosenkę, więc myślę, że sami macie wielkie szanse na bycie gospodarzami!" - skwitowała Delta Goodrem.

W rozmowie z Eska.pl Delta Goodrem opowiedziała też o swojej relacji z dwiema ikonami Eurowizji. Dla Céline Dion współtworzyła przebój "Eyes on me", z kolei z Olivią Newton-John - połączyła ją wyjątkowa przyjaźń i wzajemne wsparcie w walce z nowotworem. Zachęcamy do obejrzenia całego wywiadu.