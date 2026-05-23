50. urodziny Agnieszki Chylińskiej. Polsat szykuje muzyczną niespodziankę z Sopotu

Agnieszka Chylińska trwale zapisała się w historii rodzimej branży muzycznej. Jej estradowa droga wystartowała w latach dziewięćdziesiątych, gdy jako frontmenka formacji O.N.A. przełamała dotychczasowe schematy polskiego rocka. Buntownicza natura, drapieżny wokal i ogromna autentyczność sprawiły, że natychmiast zyskała wierne grono odbiorców. Do dziś 50-letnia gwiazda jest doceniana za swoją bezpośredniość, a telewidzowie znają ją także z fotela jurorskiego w formacie „Mam Talent!” oraz z wielu zaskakujących metamorfoz.

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w telewizji Polsat

Aby uczcić okrągły jubileusz piosenkarki, stacja Polsat zaplanowała dla widzów muzyczną gratkę. W czwartek 23 maja o godzinie 19:35 wyemitowany zostanie specjalny minikoncert. Choć widowisko nie będzie nadawane na żywo, fani ponownie poczują energię bijącą ze sceny od jednej z najbardziej wyrazistych wokalistek w kraju. Telewizja pokaże bowiem oryginalny zapis z Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie z 2019 roku, kiedy to Agnieszka Chylińska obchodziła swoje 43. urodziny.

Czwartkowa retransmisja programu „Urodziny Agnieszki Chylińskiej” stanowi doskonały moment, aby przypomnieć sobie najważniejsze utwory w dorobku wokalistki. Na ekranach zabrzmią takie hity jak „Znalazłam”, „Królowa łez”, „Kiedy powiem sobie dość” oraz „Nie mogę Cię zapomnieć”.

Polsat Hit Festiwal 2026. Kiedy oglądać koncerty z Sopotu?

Wydarzenie pod szyldem Polsat Hit Festiwal 2026 wystartowało 22 maja od widowiska „Radiowy Hit Roku”. Publiczność usłyszała tam najpopularniejsze utwory ostatnich miesięcy oraz premierowy, wykonany na żywo wspólny singiel Justyny Steczkowskiej i Skolima. Na scenie celebrowano także ważne jubileusze: piętnastolecie grupy Enej oraz pięćdziesiąt lat wspólnego muzykowania Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego z formacji Kombii. Ważnym punktem programu był również koncert dedykowany pamięci zmarłego pięć lat wcześniej Krzysztofa Krawczyka, podczas którego sopocką publiczność oczarowała między innymi Edyta Górniak. Co jeszcze czeka widzów?

W sobotni wieczór, 23 maja, zaplanowano dwa pełne wspomnień występy pod hasłami „Gdzie się podziały tamte prywatki” oraz „Zostawili nam piosenki” .

. Niedziela, 24 maja, to czas na solidną dawkę humoru w sopockiej Operze Leśnej. Najlepsze formacje kabaretowe w kraju zaprezentują się podczas widowiska „Sopocki Hit Kabaretowy. Tu i teraz”, które zagwarantuje wyborną zabawę.

Wszystkie festiwalowe relacje na antenie Polsatu rozpoczynają się punktualnie o godzinie 19:55.

