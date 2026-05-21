Dolph Lundgren na premierze z młodą żoną i córką. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół

Dolph Lundgren i Emma Krokdal. Związek aktora wzbudza ogromne kontrowersje

Gwiazdor kina akcji przez wiele lat budował wizerunek filmowego twardziela w kultowych produkcjach, jednak obecnie uwaga opinii publicznej skupia się głównie na jego prywatnych relacjach. Najwięcej dyskusji wywołuje jego romans z pochodzącą z Norwegii trenerką personalną Emmą Krokdal, którą dzieli od niego blisko czterdzieści lat różnicy. Od samego początku ten niecodzienny związek dzieli obserwatorów na dwa obozy. Część osób mocno wspiera zakochanych, podczas gdy pozostali wciąż nie potrafią zaakceptować tak drastycznej przepaści pokoleniowej między partnerami.

Sześćdziesięcioośmioletni odtwórca wielu kultowych ról dumnie kroczył po czerwonym dywanie, mając u swego boku nową życiową wybrankę oraz córkę Gretę z dawnego związku. Ta rodzinna konfiguracja natychmiast wywołała falę internetowych spekulacji oraz uszczypliwych uwag.

Obserwatorzy życia publicznego szybko dostrzegli niewielki dystans czasowy dzielący pociechę artysty oraz jego nową wybrankę. Krokdal dobiega obecnie trzydziestki, podczas gdy latorośl aktora ma niespełna dwadzieścia pięć lat. Takie zestawienie doprowadziło do gorących dyskusji na wielu portalach.

Fotografie przedstawiające gwiazdora w towarzystwie dwóch młodych kobiet lotem błyskawicy rozprzestrzeniły się w przestrzeni wirtualnej. Komentujący na bieżąco analizowali aparycję obu pań. Wiele osób otwarcie pisało, że wybranka serca i córka wyglądają raczej na dobre znajome ze studiów, a nie na klasyczny układ macochy oraz pasierbicy.

Główny zainteresowany zdawał się w ogóle nie przejmować szumem informacyjnym, który wygenerowała jego obecność na branżowej imprezie. Aktor ochoczo uśmiechał się w stronę obiektywów i z widoczną przyjemnością stawał przed fotografami. Jego mowa ciała jednoznacznie sugerowała, że obecność znacznie młodszej żony dodaje mu pewności siebie i energii.

Partnerka aktora zdecydowała się na wyjątkowo śmiały ubiór podczas tego uroczystego wieczoru. Założyła mieniącą się bluzkę ozdobioną wzorem motyla oraz spódniczkę mini i dopasowane złote buty na wysokim obcasie, które mocno wyeksponowały jej szczupłą sylwetkę. Z kolei córka artysty zaprezentowała się w zjawiskowej błękitnej sukni, podczas gdy sam gwiazdor kina postawił na sprawdzony zestaw składający się z prostej koszuli oraz skórzanej kurtki.

Mimo trwającego oburzenia części opinii publicznej zakochani całkowicie odcinają się od negatywnych opinii na swój temat. Szwedzki aktor i norweska trenerka tworzą udaną relację od dłuższego czasu, bardzo chętnie goszcząc na różnego rodzaju oficjalnych wydarzeniach. Przypomnijmy, że para formalnie sformalizowała swój związek w ubiegłym roku, organizując niezwykle malowniczą uroczystość ślubną na greckiej wyspie Mykonos.

Warto również zauważyć, że nowa żona filmowego twardziela dogaduje się z jego pociechami z poprzednich związków niemal bezbłędnie. Panie bardzo często widywane są w swoim towarzystwie w sytuacjach prywatnych, a także regularnie towarzyszą sobie podczas ważnych wyjść o charakterze rozrywkowym.