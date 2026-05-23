Turniej WTA Rabat: Petra Marcinko triumfuje w finale. Co zadecydowało o niespodziewanym rozstrzygnięciu?

Marcinko triumfuje w finale WTA Rabat

W finale **Turnieju WTA 250 w Rabacie** Chorwatka Petra Marcinko, rozstawiona z numerem szóstym, pokonała Anhelinę Kalininę z Ukrainy. Mecz zakończył się wynikiem 6:2, 3:0. Decydujące ostatecznie o zwycięstwie Marcinko było przedwczesne zakończenie spotkania. Ukraińska tenisistka **została zmuszona do kreczu** w drugim secie.

Tym samym Petra Marcinko po raz pierwszy w swojej karierze dotarła do decydującej rundy turnieju rangi 250 lub wyższej. Od razu **zdobyła mistrzowski tytuł**, co jest znaczącym osiągnięciem. Z kolei dla Anheliny Kalininy był to trzeci występ w finale imprezy tej lub wyższej rangi. Wcześniej, w Rzymie (WTA 1000) w 2023 roku, uległa Jelenie Rybakinie, a dwa lata wcześniej przegrała finał w Budapeszcie.

Droga do finału i występy Polek w Rabacie

Przed finałem, w piątkowych półfinałach, Anhelina Kalinina szybko uporała się z rozstawioną z numerem siódmym Węgierką Panną Udvardy, pokonując ją 6:0, 6:3 w zaledwie godzinę. Ten szybki triumf pokazał jej determinację. Petra Marcinko z kolei zmierzyła się ze Szwajcarką Jil Teichmann, **wygrywając z nią 7:6 (7-2), 6:3** po zaciętym spotkaniu. Obie zawodniczki zaprezentowały wysoką formę przed decydującym starciem w Maroku.

W turnieju singlowym **Polki nie brały udziału**, jednak polska tenisistka Katarzyna Piter zaprezentowała się w deblu. Razem ze Słowenką Niką Radisić dotarły do półfinału imprezy. Po wygranych meczach z reprezentantkami gospodarzy Diae El Jardi i Yasmine Kabbaj oraz rozstawionymi Japonką Shuko Aoyamą i Liang En-shuo z Tajwanu, ostatecznie **przegrały z najwyżej rozstawionymi** Indonezyjką Aldilą Sutjiadi i Rosjanką Wierą Zwonariową wynikiem 6:4, 2:6, 6-10.

