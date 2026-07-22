Jego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Sean Paul wraca do Polski

Eska Summer City - Ostróda Rap Fest 2026

Zanim został gwiazdą, trenował zupełnie inną dyscyplinę

Sean Paul Ryan Francis Henriques urodził się 9 stycznia 1973 roku w Kingston na Jamajce. Zanim muzyka stała się jego sposobem na życie, poważnie zajmował się sportem. Od 13. do 21. roku życia grał w jamajskiej reprezentacji w piłce wodnej, a pływanie było ważną częścią historii jego rodziny. Ostatecznie zamiast sportowej rywalizacji wybrał jamajskie kluby i systemy nagłośnieniowe. Początki nie wskazywały jeszcze, że stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów z Karaibów. Sean Paul rozwijał swój styl w czasach, gdy dancehall był popularny na Jamajce, ale w światowym popie nadal pozostawał gatunkiem stosunkowo egzotycznym. To właśnie on miał wkrótce pomóc przenieść tę muzykę z lokalnych imprez do największych stacji radiowych i na międzynarodowe listy przebojów.

„Get Busy” zmieniło wszystko

Pierwszy wielki sygnał nadchodzącego sukcesu przyniosło „Gimme the Light”. Utwór z albumu „Dutty Rock” dotarł do pierwszej dziesiątki amerykańskiego zestawienia Billboard Hot 100 i otworzył artyście drzwi do światowej kariery. Prawdziwa eksplozja nastąpiła jednak za sprawą „Get Busy”. Pulsujący rytm, szybka nawijka i refren, którego nie trzeba było rozumieć słowo w słowo, aby poczuć jego energię, sprawiły, że utwór stał się jednym z największych imprezowych przebojów 2003 roku.

Sean Paul przestał być wtedy jedynie reprezentantem jamajskiej sceny. Stał się globalną gwiazdą. „Get Busy” przyniosło mu nominację do Grammy, a album „Dutty Rock” zdobył statuetkę dla najlepszego albumu reggae. Artysta był w tym samym roku nominowany również w kategorii najlepszego nowego wykonawcy. Dla wielu słuchaczy był to pierwszy tak bezpośredni kontakt z dancehallem. Sean Paul nie zmienił jednak swojej muzyki w zwykły amerykański pop. Zachował jamajski akcent, sposób śpiewania i rytmikę, która odróżniała go od innych wykonawców.

Jego przeboje nie pozwalały stać w miejscu

Po sukcesie „Dutty Rock” Sean Paul nie zniknął jako bohater jednego sezonu. Kolejny album, „The Trinity”, przyniósł między innymi „We Be Burnin’” oraz „Temperature”. Zwłaszcza ten drugi utwór potwierdził, że artysta stworzył własną, natychmiast rozpoznawalną formułę. Jego piosenki opierały się na prostym mechanizmie: miały dawać energię i uruchamiać parkiet. Nie potrzebowały rozbudowanej historii ani wielkiego popowego refrenu. Wystarczał rytm, kilka charakterystycznych fraz i głos, którego nie dało się pomylić z żadnym innym. Sean Paul stał się ścieżką dźwiękową klubów, szkolnych dyskotek, domówek i letnich wyjazdów. Jego utwory należały do czasów, gdy przeboje poznawało się z muzycznych telewizji, radia, płyt i utworów przesyłanych znajomym między telefonami.

Beyoncé pomogła mu wejść do świata wielkiego popu

Ważną częścią jego kariery od początku były duety. Już w 2003 roku pojawił się w „Baby Boy” Beyoncé. Piosenka pokazała, że jego głos może działać nie tylko w klasycznym dancehallu, ale również w wielkiej popowej produkcji.

W kolejnych latach współpracował między innymi z Sią, Clean Bandit, Duą Lipą i J Balvinem. Dzięki takim nagraniom docierał do coraz młodszych słuchaczy, nawet gdy jego solowe albumy nie dominowały już w radiu tak mocno jak na początku wieku. Oficjalna strona Łódź Summer Festival podkreśla, że artysta przez ponad dwie dekady budował pomost pomiędzy jamajską sceną a światowym popem.

Szczególnie mocny powrót przyniosły mu gościnne występy w „Cheap Thrills” Sii oraz „Rockabye” Clean Bandit. Pierwszy z tych utworów zapewnił mu kolejną nominację do Grammy. Sean Paul znalazł sposób, by nie konkurować z młodszymi artystami na ich zasadach. Zamiast na siłę zmieniać styl, wnosił do ich piosenek element, którego nikt inny nie mógł zaoferować – swój głos, jamajską energię i rozpoznawalność budowaną od lat 90.

Z klubowego idola stał się mężem i ojcem

Od czasów „Get Busy” zmienił się nie tylko muzyczny rynek, ale również sam Sean Paul. Artysta założył rodzinę, został ojcem i zaczął częściej mówić o życiu poza sceną. W rozmowach podkreślał, że dojrzewanie wpłynęło również na tematykę jego muzyki. Obok tanecznych numerów chce nagrywać piosenki odnoszące się do problemów społecznych, trudności codziennego życia i sytuacji mieszkańców Jamajki. Jednocześnie nie porzucił podstawowego celu, który towarzyszył mu od początku – dawania publiczności radości.

To nie znaczy, że zmienił się w statecznego artystę wykonującego spokojne utwory. Na scenie nadal opiera się na szybkości, kontakcie z publicznością i katalogu przebojów, które wywołują reakcję już po pierwszych dźwiękach. Różnica polega raczej na tym, że dzisiejszy Sean Paul lepiej rozumie własną pozycję. Nie musi już udowadniać, że potrafi zdobyć światowe listy. Jest artystą, którego wpływ słychać w muzyce pop, dancehall, reggaeton i wielu współczesnych klubowych produkcjach.

Nie zamierza przechodzić na emeryturę

Sean Paul przekroczył pięćdziesiątkę, ale nie myśli o zakończeniu kariery. W jednym z wywiadów żartował, że nie przejdzie na emeryturę, dopóki nie będzie „dead like a tire”. Wyjaśniał również, że koncertowanie i kontakt z publicznością dają mu energię oraz pomagają zachować młodość. Po pandemicznej przerwie wydał dwa albumy: „Live N Livin” w 2021 roku oraz „Scorcha” rok później. Oba zostały nominowane do Grammy w kategorii najlepszego albumu reggae.

W dalszym ciągu współpracuje również z artystami z różnych części świata, w tym przedstawicielami sceny latynoskiej. Dzięki temu jego muzyka nie jest jedynie wspomnieniem czasów „Get Busy”. Sean Paul pozostaje aktywną częścią popkultury, nawet gdy najbardziej oczekiwanymi momentami jego koncertów są przeboje sprzed ponad 20 lat.

Stare hity poznało nowe pokolenie

Piosenki Seana Paula przeżyły również zmianę sposobu słuchania muzyki. Kiedy powstawały „Get Busy”, „Gimme the Light” i „Temperature”, sukces mierzyło się sprzedażą płyt, emisjami w radiu oraz obecnością teledysku w telewizji. Dziś te same nagrania trafiają do młodszych odbiorców poprzez streaming, playlisty, krótkie filmy i nowe utwory wykorzystujące elementy starszych przebojów. Sean Paul otwarcie wspiera takie muzyczne powroty. Zaakceptował między innymi wykorzystanie „Gimme the Light” przez Ice Spice, pokazując, że nie traktuje własnego katalogu jak zamkniętego muzeum.

Dzięki temu pod jego sceną mogą spotkać się osoby, które pamiętają premiery teledysków w MTV, oraz słuchacze znający te same melodie z telefonu. Jego twórczość stała się międzypokoleniowa bez konieczności nagrywania na nowo dawnych przebojów.

Sean Paul wystąpi za darmo w Łodzi

Sean Paul będzie jedną z największych zagranicznych gwiazd Łódź Summer Festival 2026. Wystąpi w niedzielę 26 lipca na Łódzkich Błoniach. Tego samego dnia zagrają także Mata, Jet, Pezet, Tede, Chivas i Kacperczyk. Wstęp na festiwal będzie bezpłatny. Dla części uczestników jego występ będzie podróżą do początku lat 2000 – czasów muzycznych telewizji, nagrywanych płyt i pierwszych odtwarzaczy MP3. Dla innych będzie po prostu koncertem artysty, którego piosenki nadal pojawiają się na imprezowych playlistach.

Sean Paul zmienił się od czasów „Get Busy”. Z klubowego idola stał się doświadczonym wykonawcą, mężem, ojcem i ambasadorem jamajskiej muzyki. Nie zmieniła się jednak najważniejsza rzecz: gdy pojawia się jego głos, publiczność doskonale wie, że za chwilę zacznie się impreza.