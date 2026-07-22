Potrącenie w Siemianowicach Śląskich. Kierowca z zakazem uciekł z miejsca zdarzenia

Potrącenie 12-letniego rowerzysty na ulicy Traugutta

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Audi nie udzielił pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się chłopcu na oznakowanym przejeździe dla rowerów. Po uderzeniu w 12-latka kierowca nie zatrzymał samochodu i zdecydował się na ucieczkę z miejsca zdarzenia. W wyniku zderzenia młody rowerzysta doznał urazu nogi, po czym został przetransportowany do szpitala. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania zmierzające do odnalezienia osoby odpowiedzialnej za ten wypadek.

Zatrzymanie 34-letniego mieszkańca Chorzowa

Dzięki intensywnym czynnościom mundurowi jeszcze tego samego dnia zdołali ustalić, że za kierownicą pojazdu siedział 34-letni mieszkaniec Chorzowa. Policjanci odnaleźli Audi na terenie jednej z posesji, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie wypadku. W trakcie weryfikacji danych w systemach okazało się, że 34-latek w ogóle nie powinien prowadzić auta. Mężczyzna posiada bowiem aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zarzuty i dozór policyjny dla sprawcy wypadku

W środę 22 lipca 2026 roku mężczyzna usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem wypadku komunikacyjnego oraz niestosowaniem się do decyzji sądu. Odpowiedzialność karna 34-latka będzie wyższa ze względu na fakt, że uciekł on z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanemu. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za popełnione przestępstwa mieszkańcowi Chorzowa grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Obowiązkowe kaski dla młodych rowerzystów i zasady bezpieczeństwa

Policjanci przypominają wszystkim uczestnikom ruchu o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów dla rowerzystów oraz przejść dla pieszych. Ucieczka z miejsca wypadku nie pozwala na uniknięcie konsekwencji, a jedynie pogarsza sytuację prawną sprawcy przed sądem. Funkcjonariusze zwracają również uwagę, że od 3 czerwca 2026 roku osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy. Mundurowi apelują do rowerzystów o dbanie o własne bezpieczeństwo poprzez stosowanie odpowiedniego wyposażenia.

Źródło: Policja.pl