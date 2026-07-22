Likwidacja laboratorium amfetaminy w powiecie nyskim. Policjanci przejęli ponad 14 kilogramów narkotyków

Działania nyskich kryminalnych przeciwko producentom narkotyków

Policjanci z wydziału kryminalnego nyskiej komendy pod koniec czerwca 2026 roku zrealizowali działania wymierzone w przestępczość narkotykową na terenie powiatu. Funkcjonariusze dzięki pracy operacyjnej zdołali namierzyć i zlikwidować nielegalne domowe laboratorium. Mundurowi ustalili konkretne miejsce, w którym nie tylko wytwarzano, ale również przechowywano amfetaminę. Według policjantów substancja ta jest narkotykiem, który niesie ze sobą poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi.

Przejęcie znacznych ilości amfetaminy i gotówki

W trakcie przeprowadzonej akcji policjanci zabezpieczyli ponad 14 kilogramów amfetaminy, która była już przygotowana do wprowadzenia na czarny rynek. Oprócz gotowego towaru operacyjni odnaleźli 3 litry płynnej substancji wykorzystywanej jako półprodukt w procesie produkcyjnym. Z wyliczeń funkcjonariuszy wynika, że z takiej ilości płynu można było wytworzyć co najmniej 15 kilogramów gotowego narkotyku. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli także marihuanę oraz gotówkę w kwocie blisko 40 000 zł.

Zatrzymania i surowe konsekwencje dla podejrzanych

W związku z odkryciem nielegalnej linii produkcyjnej nyscy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców powiatu nyskiego. Mężczyźni w wieku 38, 36 i 27 lat według dotychczasowych ustaleń byli bezpośrednio zaangażowani w proces wytwarzania narkotyków. Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty nielegalnej produkcji oraz posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek policji i Prokuratury Rejonowej w Nysie sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi teraz kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 20 lat.

Źródło: Policja.pl