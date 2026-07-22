Izabela Janachowska w zaawansowanej ciąży relaksuje się na Mauritiusie. Ile to kosztuje? Ceny luksusowego hotelu zwalają z nóg

Izabela Janachowska na Mauritiusie

Izabela Janachowska spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Radosną nowiną podzieliła się ze swoimi obserwatorami w maju, natomiast jej mąż o powiększeniu rodziny dowiedział się na początku kwietnia, co zresztą, jak wyznała celebrytka, było jej wielkanocnym prezentem dla niego. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, brzuszek gwiazdy stał się wyraźnie widoczny, a termin porodu zbliża się wielkimi krokami.

Przyszli rodzice postanowili wykorzystać ostatnie chwile na beztroski wypoczynek i wybrali się na Mauritius. Ta egzotyczna lokalizacja, choć niezwykle malownicza, jest dość daleka – podróż samolotem, wliczając przesiadki, zajmuje kilkanaście godzin.

Para zdecydowała się na pobyt w pięciogwiazdkowym resorcie zaspokajającym potrzeby najbardziej wymagających urlopowiczów. Taki luksus wiąże się jednak z ogromnymi kosztami. Zastanawiacie się, ile dokładnie trzeba zapłacić?

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Udogodnienia w resorcie, w którym przebywa Izabela Janachowska

Wspomniany pięciogwiazdkowy obiekt należy do znanej, renomowanej sieci. Four Seasons Resort Mauritius at Anahita znajduje się na wschodnim wybrzeżu wyspy, pośród bujnej, tropikalnej roślinności i tuż przy turkusowej lagunie. Wczasowicze mają do swojej dyspozycji dwie piaszczyste plaże, a także prywatną strefę na malowniczej wysepce, do której resort organizuje darmowe rejsy łodzią.

Główną atrakcją kompleksu są przestronne, samodzielne wille wyposażone w prywatne baseny. Każda z nich posiada własny, cichy ogród, taras oraz imponującą powierzchnię (niektóre z nich liczą nawet kilkaset metrów kwadratowych), co gwarantuje pełną prywatność i niezakłócony relaks.

Hotel wyróżnia się również świetną gastronomią. Goście mogą kosztować potraw w kilku restauracjach, które serwują m.in. kuchnię lokalną, włoską, azjatycką, śródziemnomorską oraz pyszne owoce morza. Fani aktywnego wypoczynku mogą sprawdzić swoje umiejętności na dwóch polach golfowych. Resort oferuje ponadto szeroki wybór sportów wodnych, ekskluzywne SPA, sesje jogi oraz rozmaite baseny.

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Cena za nocleg w hotelu, w którym wypoczywa gwiazda

Tak luksusowy obiekt musi kosztować fortunę, prawda? Ceny za dobę hotelową są zmienne i zależą od daty, wybranej willi oraz aktualnego obłożenia. W szczycie sezonu wakacyjnego osiągają zawrotne kwoty.

Najtańsza alternatywa to wydatek rzędu około 5 tysięcy złotych za dobę za willę z jedną sypialnią i prywatnym basenem. Najbardziej ekskluzywne wille to już z kolei koszt od 36 do 76 tysięcy złotych za jedną noc! Tygodniowy pobyt ze śniadaniami dla pary to wydatek od 40 tysięcy złotych (co w tym kontekście wydaje się okazyjną ofertą) do nawet ponad 500 tysięcy złotych! Warto pamiętać, że trzeba jeszcze doliczyć koszty lotu oraz wyżywienia w ciągu dnia. Zdecydowalibyście się na taki wyjazd? TUTAJ znajdziecie ujęcia z luksusowego hotelu.

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