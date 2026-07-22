Dlaczego wszyscy kolarze zostali poddani testom?

W poniedziałek, w dniu przerwy w Tour de France , od wszystkich uczestników pobrano dodatkowe próbki krwi. Ta procedura ma na celu "uzupełnienie standardowych testów przed zawodami przeprowadzane u wszystkich kolarzy" oraz "wszelkie testy przeprowadzone już w trakcie wyścigu". Międzynarodowa Agencja ds. Testów, która przejęła program antydopingowy od Międzynarodowej Unii Kolarskiej w 2021 roku, wyjaśniła, że te działania mają na celu lepsze monitorowanie wskaźników hematologicznych i wzmocnienie długofalowego nadzoru nad profilem biologicznym każdego zawodnika.

Jakie są cele badań antydopingowych?

Wspierana przez personel Francuskiej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowa Agencja ds. Testów przypomniała, że paszport biologiczny sportowca, wprowadzony w kolarstwie w 2008 roku, nie służy bezpośredniemu wykrywaniu zabronionych substancji. Jego celem jest monitorowanie pewnych zmiennych biologicznych w czasie, co pozwala na identyfikację zmian mogących wskazywać na doping.

Nocne testy i ich wpływ na zawodników

Międzynarodowa Agencja ds. Testów podkreśliła, że skuteczne testy antydopingowe muszą czasami odbywać się poza standardowymi godzinami. Problemem dla agencji antydopingowych jest mikrodawkowanie substancji takich jak EPO i hormon wzrostu, które mogą być szybko wydalane z organizmu. W nocy z soboty na niedzielę testy przeprowadzono u dwóch czołowych kolarzy – Tadeja Pogacara i Jonasa Vingegaarda. Spowodowało to kontrowersje, szczególnie po tym, jak Vingegaard miał wypadek podczas niedzielnego etapu, co niektórzy komentatorzy łączyli z zakłóceniem jego snu.

Reakcje na nocne testy

Zwycięzca niedzielnego etapu, Belg Remco Evenepoel, skrytykował nocne testy, mówiąc, że "budzenie kolarzy w środku nocy jest nieludzkie". Matteo Jorgenson, kolega Vingegaarda z zespołu, określił to działanie jako "całkowity brak szacunku dla kolarzy". W poniedziałek wieczorem Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych również potępiło te praktyki, podkreślając, że mogą one utrudniać regenerację sportowców podczas najważniejszego wyścigu w kalendarzu.

Wszystkie te wydarzenia pokazują, że choć walka z dopingiem jest niezwykle istotna, metody jej prowadzenia mogą budzić kontrowersje i wpływać na przebieg zawodów.

Źródło PAP.