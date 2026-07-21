Mata, Bedoes, White 2115 i PRO8L3M. Łódź stanie się stolicą polskiego rapu

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Polski rap przejmie Łódzkie Błonia

Łódź Summer Festival 2026 odbędzie się od piątku 24 lipca do niedzieli 26 lipca. Tegoroczny line-up obejmuje wykonawców popowych, rockowych i zagraniczne gwiazdy, ale wyjątkowo mocno zaznacza się w nim polski hip-hop. W piątek wystąpią między innymi White 2115, Żabson i Kuqe 2115. Sobota będzie należeć do Bedoesa 2115, PRO8L3M i Huberta., a w niedzielę na scenach pojawią się Mata, Pezet, Tede, Chivas oraz duet Kacperczyk.

Tak szeroki skład sprawia, że podczas trzech dni będzie można zobaczyć niemal cały przekrój współczesnego polskiego rapu. Obok wykonawców związanych z początkiem popularności gatunku w głównym nurcie pojawią się artyści, którzy budowali kariery już w czasach YouTube’a, serwisów streamingowych i TikToka.

Mata zakończy festiwalową niedzielę

Jednym z najważniejszych nazwisk ostatniego dnia festiwalu będzie Mata. Michał Matczak zdobył ogromną popularność jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu, gdy „Patointeligencja” wywołała szeroką dyskusję wykraczającą daleko poza środowisko hip-hopowe. Wydany w 2020 roku album „100 dni do matury” osiągnął status diamentowej płyty, a Mata otrzymał Fryderyki za fonograficzny debiut roku i album roku w kategorii hip-hop. Kolejne utwory potwierdziły, że nie był bohaterem jednego sezonu. Jego muzyka łączy obserwacje młodego pokolenia, prowokację, humor i osobiste historie. Mata potrafi wywoływać skrajne reakcje, ale właśnie dlatego każdy jego kolejny ruch jest szeroko komentowany.

W Łodzi wystąpi w niedzielę, podczas finałowego dnia imprezy. Tego samego wieczoru publiczność zobaczy również Seana Paula, Jet, Pezeta, Tedego i Chivasa. Takie zestawienie może przyciągnąć pod sceny osoby reprezentujące zupełnie różne muzyczne pokolenia.

Bedoes wraca tam, gdzie już raz porwał tłum

Bedoes 2115 ma z Łódź Summer Festival własną historię. Podczas pierwszej edycji wydarzenia w 2023 roku zamykał niedzielne koncerty i był jednym z najmocniejszych punktów programu. W 2026 roku wróci na festiwal, tym razem na Łódzkie Błonia. Raper należy do najważniejszych postaci współczesnego polskiego hip-hopu. Każdy z jego czterech solowych albumów debiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży OLiS, a „Opowieści z Doliny Smoków” osiągnęły status diamentowej płyty.

Jego koncerty nie opierają się jednak wyłącznie na hitach. Bedoes zbudował z publicznością silną więź, a w swoich utworach wielokrotnie wracał do tematów dorastania, pochodzenia, ambicji, przyjaźni i poczucia przynależności. W sobotę 25 lipca będzie jednym z głównych bohaterów rapowej części programu. Tego samego dnia wystąpią także PRO8L3M, Hubert. i światowej sławy producent Timbaland.

Ekipa 2115 pokaże kilka różnych twarzy

Łódź Summer Festival nie zaprosił jedynie Bedoesa. Podczas festiwalu pojawi się silna reprezentacja całego środowiska 2115: White 2115, Kuqe 2115 i Bedoes 2115. Choć artyści są związani wspólną ekipą, każdy z nich reprezentuje nieco inną muzyczną wrażliwość. White 2115 od początku łączył rap z rockowym wizerunkiem, chwytliwymi melodiami i wakacyjną energią. Największą popularność przyniósł mu utwór „California”, który przekroczył 100 milionów odtworzeń i uzyskał status diamentowego singla.

Bedoes stawia częściej na emocjonalną narrację i bezpośrednią relację ze słuchaczami. Kuqe 2115 łączy natomiast melodyjny rap, trap i osobiste teksty. Wspólnym mianownikiem pozostaje jednak historia grupy przyjaciół, która z czasem stworzyła własną wytwórnię i jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek młodego polskiego rapu. White 2115 i Kuqe 2115 pojawią się w piątek 24 lipca, a Bedoes wystąpi dzień później.

PRO8L3M przywiezie własny muzyczny świat

PRO8L3M zajmuje na polskiej scenie osobne miejsce. Duet tworzony przez Oskara Tuszyńskiego i Piotra „Steeza” Szulca łączy rap z elektroniką, muzycznymi odniesieniami do przeszłości i rozbudowaną warstwą wizualną. Ich albumy przypominają często zamknięte opowieści. Piosenki łączą się w historie, a nostalgiczne sample, futurystyczne brzmienia i opisy nocnego miasta budują charakterystyczny świat, który trudno pomylić z twórczością innych wykonawców. PRO8L3M ma na koncie między innymi dwie diamentowe płyty za „Ground Zero Mixtape” i „Art Brut 2”, pięć albumów debiutujących na pierwszym miejscu listy OLiS oraz Fryderyka w kategorii album roku hip-hop.

Duet zna już publiczność Łódź Summer Festival. Artyści wystąpili podczas edycji w 2024 roku, jeszcze w poprzedniej lokalizacji wydarzenia. W sobotę 25 lipca wrócą do Łodzi i po raz pierwszy zagrają w ramach festiwalu na Łódzkich Błoniach.

Pezet i Tede przypomną, od czego wszystko się zaczęło

W programie nie zabrakło nazwisk reprezentujących starsze pokolenie polskiej sceny. Pezet i Tede wystąpią w niedzielę, dzięki czemu finał festiwalu stanie się spotkaniem kilku różnych epok hip-hopu. Dla części publiczności Mata, White 2115 czy Chivas są artystami poznanymi już w świecie streamingu. Pezet i Tede rozpoczynali kariery w rzeczywistości kaset, płyt, podziemnych nagrań i koncertów organizowanych dla znacznie mniejszej publiczności. Ich obecność w tym samym programie co Mata dobrze pokazuje drogę, którą przeszedł polski rap. Gatunek, który przez lata funkcjonował na obrzeżach głównego nurtu, dziś może stać się jednym z najważniejszych elementów wielkiego miejskiego festiwalu.

Żabson, Chivas i młodsze pokolenie też dostaną swoją scenę

Rapowy line-up nie kończy się na czterech największych nazwiskach. W piątek wystąpi Żabson, w sobotę Hubert., a w niedzielę Chivas i Kacperczyk. Każdy z tych wykonawców przyciąga inną grupę odbiorców. Żabson od lat łączy trap z koncertową energią i wyrazistym wizerunkiem. Chivas zdobył popularność emocjonalnymi, melodyjnymi utworami. Hubert. reprezentuje młodszą falę sceny, która swobodnie miesza gatunki i nie przywiązuje się do tradycyjnych definicji hip-hopu. Dzięki temu rapowa część programu nie jest prostym zestawem najpopularniejszych nazwisk. Pokazuje raczej, jak szeroki stał się dziś ten gatunek – od klasycznego rapu i miejskich historii, przez trap, aż po popowe refreny, elektronikę i gitarowe inspiracje.

Trzy dni polskiego rapu za darmo

Łódź Summer Festival 2026 potrwa od 24 do 26 lipca. Koncerty odbędą się na dwóch scenach ustawionych na Łódzkich Błoniach. Wstęp na wszystkie występy będzie bezpłatny i nie będzie wymagał rejestracji. Rapowy rozkład festiwalu wygląda następująco:

Piątek, 24 lipca:White 2115, Żabson, Kuqe 2115 i DRE$$CODE.

Sobota, 25 lipca:Bedoes 2115, PRO8L3M i Hubert.

Niedziela, 26 lipca:Mata, Pezet, Tede, Chivas i Kacperczyk.

Jedni przyjdą przede wszystkim na Matę. Inni będą czekać na powrót Bedoesa, koncert PRO8L3M albo największe przeboje White’a 2115. Starsi fani wybiorą Pezeta i Tedego, a młodsza publiczność może spędzić pod scenami praktycznie cały weekend. Podczas tych trzech dni Łódź nie będzie jedynie miastem organizującym kolejną plenerową imprezę. Stanie się miejscem spotkania artystów, którzy pokazują niemal całą historię i współczesną różnorodność polskiego rapu.

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