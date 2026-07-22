Zagrała główną rolę w "Nigdy w życiu!" i stała się ikoną polskiego kina. Po latach powraca na ekrany

W lutym 2004 roku na wielkim ekranie zadebiutowała komedia romantyczna „Nigdy w życiu!”. Adaptacja książkowego hitu Katarzyny Grocholi, wyreżyserowana przez Ryszarda Zatorskiego, momentalnie podbiła serca widzów, stając się wielkim przebojem. Tytuł zyskał taką popularność, że doczekał się kolejnych odsłon. Obecnie filmowcy postanowili pokazać, jak potoczyły się losy bohaterów dwie dekady później.

Danuta Stenka jako Judyta 22 lata później

Fani „Nigdy w życiu!” zapałali sympatią do Judyty, która po ciężkim rozstaniu z niewiernym mężem decyduje się na budowę domu i nowe otwarcie w swoim życiu. Jej zmagania i ostateczne znalezienie miłości sprawiły, że postać ta stała się ikoną niezależności i udowodniła, że na szczęście nigdy nie jest za późno. Obecnie trwają przygotowania do filmu „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”.

Sukces pierwszego filmu to w dużej mierze zasługa plejad gwiazd w obsadzie. Oprócz Danuty Stenki w roli głównej, na ekranie błyszczeli m.in. Artur Żmijewski, Joanna Brodzik, Jan Frycz, Joanna Jabłczyńska oraz Krzysztof Kowalewski. Komedia przyciągnęła do kin ogromną widownię i do dzisiaj jest uważana za klasyk polskiego kina gatunkowego.

Katarzyna Grochola ogłasza start zdjęć do filmu

Podczas programu „Dzień Dobry Wakacje” Katarzyna Grochola potwierdziła, że prace nad filmową adaptacją książki „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” są w toku.

Autorka przyznała, że przygotowania do produkcji wkroczyły w decydującą fazę, a filmowcy szykują się do rozpoczęcia zdjęć.

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Pracuję na planie filmowym. Trzymajcie kciuki, bo za kilka dni padnie pierwszy klaps. Powstanie "Właśnie że tak". Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, świetnych aktorów i mnóstwo dobrej energii. Główną rolę ponownie zagra Danuta Stenka

Sonda Czekasz na nową część "Nigdy w życiu"? Nigdy w życiu! Tak, uwielbiam ten film Kto dziś ma czas na filmy? Nie

– przekazała Katarzyna Grochola.

Wiadomość ta to z pewnością powód do radości dla sympatyków pierwszej odsłony filmu. To właśnie rola zagrana przez Danutę Stenkę należała do najmocniejszych punktów produkcji i zapisała się w pamięci widzów na lata.

Kto jeszcze zagra w kontynuacji "Nigdy w życiu!"?

Jak na razie producenci utrzymują w tajemnicy szczegóły dotyczące reszty obsady najnowszego projektu. Nie jest pewne, czy obok Danuty Stenki zobaczymy innych znanych z „Nigdy w życiu!” aktorów, takich jak Artur Żmijewski. Do tej pory nie ogłoszono też daty premiery kinowej.

Tym samym słynna postać powróci po ponad dwóch dekadach, by opowiedzieć dalsze losy swojego życia. Odpowiedź na pytanie, czy miłość potrafi przetrwać próbę czasu, widzowie poznają w kinach.

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