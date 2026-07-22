Zawracanie na S7 koło Miłomłyna. 55-latek ukarany wysokim mandatem

Interwencja policji na trasie S7 w gminie Miłomłyn

Ostródzcy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego zachowania na drodze od innego uczestnika ruchu. Przekazany materiał wideo pozwolił mundurowym na ustalenie kierującego Audi. Okazał się nim 55-letni mieszkaniec gminy Miłomłyn. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna, chcąc zmienić kierunek jazdy, zawrócił na drodze ekspresowej.

Mandat i punkty karne za jazdę pod prąd

Za popełnione wykroczenie na trasie S7 kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Na konto 55-latka trafiły również punkty karne za stworzenie zagrożenia dla innych osób korzystających z drogi. Policjanci podkreślają, że droga ekspresowa nie jest miejscem na zawracanie czy jazdę pod prąd. W przypadku pomylenia trasy należy kontynuować jazdę do najbliższego bezpiecznego zjazdu, w którym zgodnie z przepisami można opuścić trasę.

Zasady zachowania w sytuacjach awaryjnych na ekspresówce

Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującego oznakowania. W sytuacji awarii pojazdu należy, jeśli to możliwe, zjechać na pas awaryjny, włączyć światła awaryjne oraz ustawić trójkąt ostrzegawczy. Ważne jest także założenie kamizelki odblaskowej i opuszczenie pojazdu w celu przejścia w bezpieczne miejsce za bariery ochronne. O zdarzeniu trzeba niezwłocznie powiadomić służby, ponieważ nieprzemyślana decyzja na drodze ekspresowej może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.

Źródło: Policja.pl