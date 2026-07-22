Zawracanie na S7 koło Miłomłyna. 55-latek ukarany wysokim mandatem

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-22 14:01

Policjanci z Ostródy ukarali 55-letniego kierowcę Audi, który 22 lipca 2026 roku poruszał się pod prąd na trasie S7 w okolicach Miłomłyna. Mężczyzna zdecydował się na zawracanie na drodze ekspresowej, co stworzyło zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze ustalili tożsamość sprawcy dzięki nagraniu przesłanemu przez innego uczestnika ruchu drogowego.

Policja
Autor: Michał Reszczyński

Interwencja policji na trasie S7 w gminie Miłomłyn

Ostródzcy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego zachowania na drodze od innego uczestnika ruchu. Przekazany materiał wideo pozwolił mundurowym na ustalenie kierującego Audi. Okazał się nim 55-letni mieszkaniec gminy Miłomłyn. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna, chcąc zmienić kierunek jazdy, zawrócił na drodze ekspresowej.

Mandat i punkty karne za jazdę pod prąd

Za popełnione wykroczenie na trasie S7 kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Na konto 55-latka trafiły również punkty karne za stworzenie zagrożenia dla innych osób korzystających z drogi. Policjanci podkreślają, że droga ekspresowa nie jest miejscem na zawracanie czy jazdę pod prąd. W przypadku pomylenia trasy należy kontynuować jazdę do najbliższego bezpiecznego zjazdu, w którym zgodnie z przepisami można opuścić trasę.

Zasady zachowania w sytuacjach awaryjnych na ekspresówce

Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującego oznakowania. W sytuacji awarii pojazdu należy, jeśli to możliwe, zjechać na pas awaryjny, włączyć światła awaryjne oraz ustawić trójkąt ostrzegawczy. Ważne jest także założenie kamizelki odblaskowej i opuszczenie pojazdu w celu przejścia w bezpieczne miejsce za bariery ochronne. O zdarzeniu trzeba niezwłocznie powiadomić służby, ponieważ nieprzemyślana decyzja na drodze ekspresowej może prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń.

Źródło: Policja.pl