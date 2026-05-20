Izraelskie jury ukarało Alicję zerem punktów? Tak Izrael zmienił zdanie na temat Polski w finale Eurowizji

Alicja Szemplińska i jej viralowe nagranie z izraelską dziennikarką. Wielu osobom się nie spodobało

Podczas Ceremonii Otwarcia tegorocznej Eurowizji w Wiedniu doszło do sytuacji, która obiegła media społecznościowe, ale dopiero po rozegraniu pierwszego półfinału. Reporterka eurowizyjnego portalu z Izraela poprosiła Alicję Szemplińską o pozdrowienia dla fanów z tego kraju. Artystka z Polski odeszła od mikrofonu, wzywając na pomoc osobę ze swojego zespołu, by poradzić się w sprawie odpowiedzi. Zasygnalizowała jednak gestem, że wróci za chwilę do dziennikarki i faktycznie to zrobiła, pozdrawiając wszystkich fanów Eurowizji, bez wzmianki o Izraelu. Ucięte w niekorzystnym momencie nagranie, de facto pozbawiające odbiorców pełnego kontekstu sytuacji, szybko stało się internetowym hitem. Pojawiły się tysiące komentarzy zarówno oburzonych Izraelczyków, jak i fanów wspierających wyważoną postawę piosenkarki. Po publikacji pełnych wyników Eurowizji 2026 temat powrócił w dyskusjach na temat punktacji z Izraela.

16

Eurowizja 2026: tak Izrael głosował na Polskę. Nagła zmiana zdania

W półfinale wszyscy izraelscy jurorzy postawili Polskę na podium, jako jedynego uczestnika. W przeliczeniu na wspólny ranking dało to, oczywiście, pierwsze miejsce, czyli dwanaście punktów. Wspomniane, stawiające Alicję w niekorzystnym świetle, obcięte nagranie obiegło media społecznościowe już po półfinale, choć do sytuacji doszło przed nim.

W Wielkim Finale, ku radości polskich fanów, Alicja Szemplińska zdobyła punkty od większości komisji, lądując w łącznym rankingu jury na znakomitym siódmym miejscu. Jednak mimo półfinałowej "dwunastki" z Izraela - tym razem padło zero. Tylko jeden juror w izraelskiej komisji ponownie postawił ją na podium. Trzy osoby umieściły Polskę w czołowej dziesiątce, ale trzy kolejne - zaniżyły ją do miejsc 13., 18. i 21. To łącznie dało jedenastą lokatę, czyli brak punktów. Fani zastanawiają się, jaki wpływ na opinie jurorów miało kontrowersyjne nagranie z udziałem Szemplińskiej. W przypadku telewidzów - publika w Izraelu przyznała Polsce piąte miejsce i sześć punktów w półfinale, ale dopiero dwudzieste miejsce w finale.

Kto zasiadł w izraelskim jury?

Ido Porath - dziennikarz radiowy

Mei Finegold - piosenkarka, reprezentantka Izraela w 2014 roku

Noy Ben Haim - reżyser, producent

Ohad Hitman - piosenkarz, pianista

Roi Delmedigo - dziennikarz radiowy, menadżer w branży muzycznej

Lihi Mayra Toledano - piosenkarka i aktorka

Michaela Hazani - dziennikarka show-biznesowa

Sonda Czy lubisz oglądać Eurowizję? Tak - oglądam preselekcje i konkurs Tak - oglądam tylko konkurs Zależy od konkursu Nie oglądam wcale Nie oglądam z powodu bojkotu Nie mam zdania