Matura 2026 polski rozszerzony. Tematy wypracowania, błędy kardynalne, arkusze CKE do pobrania w pdf lub jpg

Matura 2026 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 20 maja 2026 roku o godz. 9. Egzamin potrwa 210 minut i będzie polegał na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch podanych tematów. W sieci pojawiają się już zdjęcia mające przedstawiać możliwe tematy matury 2026 z języka polskiego rozszerzonego. Fotografie publikowane na platformie X pokazują arkusz z zagadnieniami dotyczącymi m.in. groteski w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa oraz demitologizacji jako sposobu kreowania świata przedstawionego.
Temat dotyczący groteski może skłaniać maturzystów do pokazania, w jaki sposób deformacja rzeczywistości, absurd i połączenie komizmu z tragizmem pomagają autorom komentować świat oraz zachowania ludzi. W przypadku „Mistrza i Małgorzaty” możliwe byłoby omówienie groteskowego obrazu Moskwy, działalności Wolanda i satyry na społeczeństwo.
Drugi temat, związany z demitologizacją, wymagałby pokazania, jak twórcy obalają utrwalone wyobrażenia o bohaterach, historii czy rzeczywistości. Zdający mogliby analizować utwory, w których autorzy podważają tradycyjne mity narodowe, społeczne lub kulturowe, nadając znanym motywom nowe znaczenia.
Jak wygląda arkusz maturalny z polskiego rozszerzonego?
Arkusz egzaminacyjny zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Zdający musi wybrać jeden temat i napisać pracę liczącą co najmniej 400 wyrazów.
CKE podkreśla, że:
- nie ma narzuconej formy wypowiedzi,
- wypracowanie musi mieć charakter argumentacyjny,
- konieczne jest odwołanie do lektury obowiązkowej,
- należy wykorzystać minimum trzy utwory literackie oraz jeden kontekst
Jakie lektury obowiązują na maturze rozszerzonej 2026?
Na egzaminie można odwoływać się do lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Wśród najważniejszych znajdują się m.in.:
- „Lalka” Bolesława Prusa,
- „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza,
- „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
- „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego,
- „Rok 1984” George’a Orwella,
- „Dżuma” Alberta Camusa,
- „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa,
- „Kordian” Juliusza Słowackiego,
- „Hamlet” Williama Szekspira.
CKE zaznacza, że w latach 2025–2028 maturzyści mogą korzystać również z części lektur obowiązujących według wcześniejszej podstawy programowej z 2018 roku.
Arkusze CKE i odpowiedzi
Arkusze maturalne z języka polskiego rozszerzonego zostaną opublikowane przez CKE tego samego dnia po egzaminie. Zgodnie z informacją komisji:
arkusze z egzaminów rozpoczynających się o godz. 9:00 pojawią się około godz. 14:00.
W sieci szybko pojawią się również proponowane odpowiedzi oraz omówienia tematów wypracowań przygotowywane przez nauczycieli i ekspertów. Według danych CKE maturę rozszerzoną z języka polskiego w 2026 roku zadeklarowało ponad 65 tysięcy osób. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.