Matura 2026 polski rozszerzony. Tematy wypracowania, błędy kardynalne, arkusze CKE do pobrania w pdf lub jpg

Matura 2026 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 20 maja 2026 roku o godz. 9. Egzamin potrwa 210 minut i będzie polegał na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch podanych tematów. W sieci pojawiają się już zdjęcia mające przedstawiać możliwe tematy matury 2026 z języka polskiego rozszerzonego. Fotografie publikowane na platformie X pokazują arkusz z zagadnieniami dotyczącymi m.in. groteski w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa oraz demitologizacji jako sposobu kreowania świata przedstawionego.

Temat dotyczący groteski może skłaniać maturzystów do pokazania, w jaki sposób deformacja rzeczywistości, absurd i połączenie komizmu z tragizmem pomagają autorom komentować świat oraz zachowania ludzi. W przypadku „Mistrza i Małgorzaty” możliwe byłoby omówienie groteskowego obrazu Moskwy, działalności Wolanda i satyry na społeczeństwo.

Drugi temat, związany z demitologizacją, wymagałby pokazania, jak twórcy obalają utrwalone wyobrażenia o bohaterach, historii czy rzeczywistości. Zdający mogliby analizować utwory, w których autorzy podważają tradycyjne mity narodowe, społeczne lub kulturowe, nadając znanym motywom nowe znaczenia.

Jak wygląda arkusz maturalny z polskiego rozszerzonego?

Arkusz egzaminacyjny zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Zdający musi wybrać jeden temat i napisać pracę liczącą co najmniej 400 wyrazów.

CKE podkreśla, że:

nie ma narzuconej formy wypowiedzi,

wypracowanie musi mieć charakter argumentacyjny,

konieczne jest odwołanie do lektury obowiązkowej,

należy wykorzystać minimum trzy utwory literackie oraz jeden kontekst

Jakie lektury obowiązują na maturze rozszerzonej 2026?

Na egzaminie można odwoływać się do lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Wśród najważniejszych znajdują się m.in.:

„Lalka” Bolesława Prusa,

„Dziady cz. III” Adama Mickiewicza,

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,

„Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego,

„Rok 1984” George’a Orwella,

„Dżuma” Alberta Camusa,

„Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa,

„Kordian” Juliusza Słowackiego,

„Hamlet” Williama Szekspira.

CKE zaznacza, że w latach 2025–2028 maturzyści mogą korzystać również z części lektur obowiązujących według wcześniejszej podstawy programowej z 2018 roku.

Arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze maturalne z języka polskiego rozszerzonego zostaną opublikowane przez CKE tego samego dnia po egzaminie. Zgodnie z informacją komisji:

arkusze z egzaminów rozpoczynających się o godz. 9:00 pojawią się około godz. 14:00.

W sieci szybko pojawią się również proponowane odpowiedzi oraz omówienia tematów wypracowań przygotowywane przez nauczycieli i ekspertów. Według danych CKE maturę rozszerzoną z języka polskiego w 2026 roku zadeklarowało ponad 65 tysięcy osób. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

