Matura 2026 polski rozszerzony. Tematy wypracowania, błędy kardynalne, arkusze CKE do pobrania w pdf lub jpg

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-05-20 12:21

Matura 2026 z języka polskiego rozszerzonego: środa 20.05. Początek o godzinie 9. Znamy już tematy wypracowań. Ich omówienie znajdziecie w naszym artykule. W tym artykule znajdziesz arkusz cke z j. polskiego rozszerzonego. Opublikujemy je około godziny 14.

Matura 2025 język polski

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express Matura 2025 język polski

Matura 2026 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 20 maja 2026 roku o godz. 9. Egzamin potrwa 210 minut i będzie polegał na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch podanych tematów. W sieci pojawiają się już zdjęcia mające przedstawiać możliwe tematy matury 2026 z języka polskiego rozszerzonego. Fotografie publikowane na platformie X pokazują arkusz z zagadnieniami dotyczącymi m.in. groteski w „Mistrzu i Małgorzacie” Michaiła Bułhakowa oraz demitologizacji jako sposobu kreowania świata przedstawionego. 

Matura 2026 język polski rozszerzony

Temat dotyczący groteski może skłaniać maturzystów do pokazania, w jaki sposób deformacja rzeczywistości, absurd i połączenie komizmu z tragizmem pomagają autorom komentować świat oraz zachowania ludzi. W przypadku „Mistrza i Małgorzaty” możliwe byłoby omówienie groteskowego obrazu Moskwy, działalności Wolanda i satyry na społeczeństwo.

Drugi temat, związany z demitologizacją, wymagałby pokazania, jak twórcy obalają utrwalone wyobrażenia o bohaterach, historii czy rzeczywistości. Zdający mogliby analizować utwory, w których autorzy podważają tradycyjne mity narodowe, społeczne lub kulturowe, nadając znanym motywom nowe znaczenia.

Jak wygląda arkusz maturalny z polskiego rozszerzonego?

Arkusz egzaminacyjny zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Zdający musi wybrać jeden temat i napisać pracę liczącą co najmniej 400 wyrazów.

CKE podkreśla, że:

  • nie ma narzuconej formy wypowiedzi,
  • wypracowanie musi mieć charakter argumentacyjny,
  • konieczne jest odwołanie do lektury obowiązkowej,
  • należy wykorzystać minimum trzy utwory literackie oraz jeden kontekst

Jakie lektury obowiązują na maturze rozszerzonej 2026?

Na egzaminie można odwoływać się do lektur obowiązkowych z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Wśród najważniejszych znajdują się m.in.:

  • „Lalka” Bolesława Prusa,
  • „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza,
  • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
  • „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego,
  • „Rok 1984” George’a Orwella,
  • „Dżuma” Alberta Camusa,
  • „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa,
  • „Kordian” Juliusza Słowackiego,
  • „Hamlet” Williama Szekspira.

CKE zaznacza, że w latach 2025–2028 maturzyści mogą korzystać również z części lektur obowiązujących według wcześniejszej podstawy programowej z 2018 roku.

Czytaj też: Matura 2026 j. polski rozszerzony. Omówienie tematów, arkusz cke do pobrania [PDF, JPG]

Arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze maturalne z języka polskiego rozszerzonego zostaną opublikowane przez CKE tego samego dnia po egzaminie. Zgodnie z informacją komisji:

arkusze z egzaminów rozpoczynających się o godz. 9:00 pojawią się około godz. 14:00.

W sieci szybko pojawią się również proponowane odpowiedzi oraz omówienia tematów wypracowań przygotowywane przez nauczycieli i ekspertów. Według danych CKE maturę rozszerzoną z języka polskiego w 2026 roku zadeklarowało ponad 65 tysięcy osób. To jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Matura 2026 z języka polskiego: odpowiedzi do wszystkich zadań z arkusza CKE 4.05.2026
Galeria zdjęć 41
matura 2026
matura