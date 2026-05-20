Matura 2026 j. polski rozszerzony. Omówienie tematów, arkusz cke do pobrania [PDF, JPG]

Jacek Chlewicki
2026-05-20 8:55

Matura 2026 z języka polskiego rozszerzonego 20 maja. Język polski rozszerzony jest jednym z najczęściej wybieranych egzaminów dodatkowych. Arkusze CKE oraz omówienie tematów wypracowań znajdziesz w tym artykule.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym potrwa 210 minut i będzie polegał na napisaniu wypracowania argumentacyjnego na jeden z dwóch tematów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający będą musieli odwołać się do lektury obowiązkowej, wykorzystać minimum trzy utwory literackie oraz odpowiedni kontekst. Praca musi liczyć co najmniej 400 wyrazów.

CKE zwraca uwagę na tzw. błędy kardynalne. To poważne pomyłki świadczące o nieznajomości lektury obowiązkowej, np. błędne przedstawienie głównych bohaterów lub najważniejszych wydarzeń. Taki błąd może oznaczać wyzerowanie pracy.

Egzaminatorzy oceniają także:

  • funkcjonalne wykorzystanie lektur,
  • jakość argumentacji,
  • kompozycję tekstu,
  • poprawność językową,
  • ortografię i interpunkcję.

CKE podkreśla, że największe znaczenie podczas oceniania mają kompetencje literackie i kulturowe, jakość argumentacji oraz sposób wykorzystania lektur. Arkusze egzaminacyjne z polskiego rozszerzonego zostaną opublikowane jeszcze tego samego dnia po zakończeniu egzaminu. W tym artykule zamieścimy arkusze cke oraz omówienie tematów.

