Izabela Janachowska spodziewa się drugiego dziecka. Tak zareagowali mąż i syn

Izabela Janachowska ogłosiła ciążę. Otrzymała falę gratulacji

Izabela Janachowska, jedna z najpopularniejszych gwiazd telewizji, specjalizuje się w organizacji ślubów i wesel. Z jej rad chętnie korzystają również osoby ze świata show-biznesu. Niewiele osób pamięta, że jej początki w mediach to rola tancerki w programie „Taniec z Gwiazdami”, gdy ten był jeszcze emitowany w stacji TVN. Jej karierę na parkiecie zakończyła jednak poważna kontuzja.

Jej partnerem życiowym jest Krzysztof Jabłoński. Starszy o 27 lat przedsiębiorca, który zdobył fortunę na produkcji świec, może pochwalić się majątkiem liczonym w milionach. W zeszłym roku para świętowała dziesięciolecie swojego małżeństwa. To właśnie w trakcie przygotowań do własnego ślubu Izabela Janachowska odkryła swoją pasję do tej branży. Dziś z sukcesem zarządza potężnym biznesem ślubno-eventowym, a ponadto realizuje się jako prezenterka, autorka bloga i twórczyni internetowa na YouTubie.

W maju 2019 roku para doczekała się swojego pierwszego syna, Christophera Alexandra. Wkrótce ich rodzina zyska nowego członka! We wtorek po południu Janachowska przekazała radosną informację na swoim profilu na Instagramie. „Czekamy na ciebie” – napisała celebrytka, dołączając nagranie z widocznym zdjęciem USG. Pod wpisem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy z gratulacjami, w tym od zaprzyjaźnionych gwiazd show-biznesu.

Izabela Janachowska o początkach ciąży i reakcji męża oraz synka

Izabela Janachowska i jej mąż mają już za sobą pierwszą rozmowę z mediami na ten temat. W wywiadzie udzielonym Katarzynie Lackowskiej dla stacji „Dzień dobry TVN”, ekspertka od ślubów podzieliła się wrażeniami z pierwszych miesięcy oczekiwania na dziecko.

Świetnie. Na początku byłam bardzo senna i organizm wyraźnie dawał mi znać, że potrzebuje więcej spokoju. Teraz jednak mam poczucie, że ta ciąża i ogrom miłości, który dostaję od bliskich, dosłownie dodają mi skrzydeł. Czuję dużo wdzięczności. Bardzo piękny etap przed nami - wyznała.

Para przyznała, że informacja o ciąży wywołała u nich głębokie emocje, jednak nie była szokiem. Od dłuższego czasu wypatrywali tego momentu.

Zdecydowanie bardziej wzruszyła. To nie była dla nas przypadkowa chwila, tylko moment, na który bardzo czekaliśmy. Myślę, że kiedy bardzo czegoś pragniesz, to w momencie, gdy to marzenie się spełnia, pojawia się ogrom emocji i wdzięczności. Pamiętam, że przez chwilę chyba nawet trudno było nam uwierzyć, że to dzieje się naprawdę - przyznała Izabela Janachowska.

Krzysztof Jabłoński podkreślił, że od dłuższego czasu oboje pragnęli kolejnego dziecka. Kiedy partnerka poinformowała go o ciąży, początkowe niedowierzanie błyskawicznie przerodziło się w euforię.

To było przede wszystkim ogromne wzruszenie i szczęście. Oboje marzyliśmy o tym, żeby nasza rodzina się powiększyła, więc kiedy dowiedziałem się, że Iza jest w ciąży, byłem w szoku, ale poczułem wielką radość i taki spokój. Mamy poczucie, że to bardzo piękny moment w naszym życiu i chcemy go naprawdę przeżywać - mówił Jabłoński.

Jak na tę wspaniałą informację zareagował ich pierwszy syn? Okazuje się, że mały Christopher Alexander od zawsze chciał zostać starszym bratem!

Chris bardzo się ucieszył. Tak naprawdę bycie starszym bratem to było jego wielkie marzenie. Od początku bardzo przeżywa całą sytuację, dopytuje, interesuje się i już teraz chce opiekować się rodzeństwem - powiedziała Izabela Janachowska.

