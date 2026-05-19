Tak głosowali polscy jurorzy na Eurowizji 2026. Aż pięciu miało Izrael na podium!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-19 10:45

Znane są już pełne wyniki głosowania polskiego jury na Eurowizji 2026! Okazuje się, że jedna osoba - Viki Gabor - miała Izrael na ostatnim miejscu. Kraj ten dostał jednak 12 punktów z Polski, ponieważ inni dali izraelskiego reprezentanta wysoko. Tak wyglądały wszystkie rankingi.

Viki Gabor dała Izrael na ostatnie miejsce

Wynik głosowania polskiego jury na Eurowizji 2026 okazał się wielkim skandalem. Nasz kraj jako jedyny dał 12 punktów dla Izraela, co wiele osób uznało za ogromny wstyd. 18 maja Europejska Unia Nadawców opublikowała rankingi wszystkich jurorów, ale są one anonimowe. Każdy ranking jest podpisany jako Juror A, Juror B, Juror C itd... Jeden z członków komisji dał Izrael na ostatnie miejsce i jak się okazało, była to Viki Gabor. 

Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam - napisała na Instagramie. 

Jak wyglądały wszystkie klasyfikacje?

ZOBACZ TAKŻE: Ambasada Izraela reaguje na głosy z Polski po finale Eurowizji. W sieci zawrzało

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

Tak głosowali polscy jurorzy na Eurowizji

Oprócz Viki Gabor w komisji byli Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Stasiek Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański. Głosowali następująco:

Juror A

  1. Australia
  2. Grecja
  3. Izrael
  4. Finlandia
  5. Dania
  6. Belgia
  7. Norwegia
  8. Szwecja
  9. Czechy
  10. Malta
  11. Chorwacja
  12. Ukraina
  13. Francja
  14. Włochy
  15. Rumunia
  16. Albania
  17. Bułgaria
  18. Mołdawia
  19. Niemcy
  20. Austria
  21. Litwa
  22. Serbia
  23. Wielka Brytania
  24. Cypr

Juror B

  1. Czechy
  2. Izrael
  3. Cypr
  4. Albania
  5. Bułgaria
  6. Norwegia
  7. Dania
  8. Malta
  9. Belgia
  10. Niemcy
  11. Ukraina
  12. Mołdawia
  13. Włochy
  14. Australia
  15. Francja
  16. Chorwacja
  17. Grecja
  18. Austria
  19. Finlandia
  20. Szwecja
  21. Wielka Brytania
  22. Serbia
  23. Litwa
  24. Rumunia

Juror C

  1. Australia
  2. Bułgaria
  3. Chorwacja
  4. Francja
  5. Izrael
  6. Mołdawia
  7. Litwa
  8. Albania
  9. Szwecja
  10. Finlandia
  11. Serbia
  12. Grecja
  13. Ukraina
  14. Niemcy
  15. Dania
  16. Malta
  17. Rumunia
  18. Cypr
  19. Norwegia
  20. Austria
  21. Belgia
  22. Czechy
  23. Włochy
  24. Wielka Brytania

Juror D

  1. Belgia
  2. Izrael
  3. Rumunia
  4. Czechy
  5. Albania
  6. Grecja
  7. Ukraina
  8. Norwegia
  9. Włochy
  10. Chorwacja
  11. Litwa
  12. Finlandia
  13. Szwecja
  14. Dania
  15. Niemcy
  16. Austria
  17. Wielka Brytania
  18. Francja
  19. Bułgaria
  20. Malta
  21. Australia
  22. Cypr
  23. Serbia
  24. Mołdawia

Juror E

  1. Izrael
  2. Grecja
  3. Rumunia
  4. Finlandia
  5. Bułgaria
  6. Belgia
  7. Szwecja
  8. Dania
  9. Austria
  10. Norwegia
  11. Niemcy
  12. Australia
  13. Albania
  14. Malta
  15. Czechy
  16. Francja
  17. Cypr
  18. Ukraina
  19. Serbia
  20. Wielka Brytania
  21. Mołdawia
  22. Litwa
  23. Włochy
  24. Chorwacja

Juror F

  1. Bułgaria
  2. Serbia
  3. Ukraina
  4. Litwa
  5. Grecja
  6. Włochy
  7. Izrael
  8. Belgia
  9. Austria
  10. Chorwacja
  11. Dania
  12. Rumunia
  13. Finlandia
  14. Malta
  15. Mołdawia
  16. Czechy
  17. Albania
  18. Australia
  19. Francja
  20. Niemcy
  21. Norwegia
  22. Szwecja
  23. Wielka Brytania
  24. Cypr

Juror G (Viki Gabor)

  1. Włochy
  2. Cypr
  3. Norwegia
  4. Austria
  5. Rumunia
  6. Ukraina
  7. Mołdawia
  8. Malta
  9. Francja
  10. Szwecja
  11. Bułgaria
  12. Finlandia
  13. Australia
  14. Albania
  15. Dania
  16. Belgia
  17. Niemcy
  18. Czechy
  19. Chorwacja
  20. Wielka Brytania
  21. Serbia
  22. Grecja
  23. Litwa
  24. Izrael

Stanowisko TVP

Eurowizja od wielu lat budzi ogromne emocje i tegoroczna edycja pokazała, że wokół wydarzenia pojawiają się również bardzo poważne społeczne i polityczne dyskusje. Telewizja Polska dostrzega skalę tych emocji oraz fakt, że dla części widzów i uczestników tegoroczny konkurs miał wymiar wykraczający poza samą muzykę. Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z zasadami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) krajowe jury ocenia występy przede wszystkim w oparciu o kryteria artystyczne i muzyczne, takie jak walory wokalne, kompozycja utworu, wykonanie sceniczne czy ogólna jakość prezentacji. Członkowie jury głosują indywidualnie i niezależnie, a końcowy rezultat jest efektem algorytmu stosowanego przez EBU dla wszystkich państw uczestniczących w konkursie. TVP nie przekazuje jurorom wytycznych dotyczących oceniania występów w kontekście bieżących wydarzeń politycznych - napisała Telewizja Polska w komunikacie dla WP.

Polskie jury na Eurowizji 2026
Galeria zdjęć 22
viki gabor
Eurowizja 2026
Stanisław Kukulski
Izrael