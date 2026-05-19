Tak głosowali polscy jurorzy na Eurowizji 2026. Aż pięciu miało Izrael na podium!

Viki Gabor dała Izrael na ostatnie miejsce

Wynik głosowania polskiego jury na Eurowizji 2026 okazał się wielkim skandalem. Nasz kraj jako jedyny dał 12 punktów dla Izraela, co wiele osób uznało za ogromny wstyd. 18 maja Europejska Unia Nadawców opublikowała rankingi wszystkich jurorów, ale są one anonimowe. Każdy ranking jest podpisany jako Juror A, Juror B, Juror C itd... Jeden z członków komisji dał Izrael na ostatnie miejsce i jak się okazało, była to Viki Gabor.

Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam - napisała na Instagramie.

Jak wyglądały wszystkie klasyfikacje?

Tak głosowali polscy jurorzy na Eurowizji

Oprócz Viki Gabor w komisji byli Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Stasiek Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański. Głosowali następująco:

Juror A

Australia Grecja Izrael Finlandia Dania Belgia Norwegia Szwecja Czechy Malta Chorwacja Ukraina Francja Włochy Rumunia Albania Bułgaria Mołdawia Niemcy Austria Litwa Serbia Wielka Brytania Cypr

Juror B

Czechy Izrael Cypr Albania Bułgaria Norwegia Dania Malta Belgia Niemcy Ukraina Mołdawia Włochy Australia Francja Chorwacja Grecja Austria Finlandia Szwecja Wielka Brytania Serbia Litwa Rumunia

Juror C

Australia Bułgaria Chorwacja Francja Izrael Mołdawia Litwa Albania Szwecja Finlandia Serbia Grecja Ukraina Niemcy Dania Malta Rumunia Cypr Norwegia Austria Belgia Czechy Włochy Wielka Brytania

Juror D

Belgia Izrael Rumunia Czechy Albania Grecja Ukraina Norwegia Włochy Chorwacja Litwa Finlandia Szwecja Dania Niemcy Austria Wielka Brytania Francja Bułgaria Malta Australia Cypr Serbia Mołdawia

Juror E

Izrael Grecja Rumunia Finlandia Bułgaria Belgia Szwecja Dania Austria Norwegia Niemcy Australia Albania Malta Czechy Francja Cypr Ukraina Serbia Wielka Brytania Mołdawia Litwa Włochy Chorwacja

Juror F

Bułgaria Serbia Ukraina Litwa Grecja Włochy Izrael Belgia Austria Chorwacja Dania Rumunia Finlandia Malta Mołdawia Czechy Albania Australia Francja Niemcy Norwegia Szwecja Wielka Brytania Cypr

Juror G (Viki Gabor)

Włochy Cypr Norwegia Austria Rumunia Ukraina Mołdawia Malta Francja Szwecja Bułgaria Finlandia Australia Albania Dania Belgia Niemcy Czechy Chorwacja Wielka Brytania Serbia Grecja Litwa Izrael

Stanowisko TVP

Eurowizja od wielu lat budzi ogromne emocje i tegoroczna edycja pokazała, że wokół wydarzenia pojawiają się również bardzo poważne społeczne i polityczne dyskusje. Telewizja Polska dostrzega skalę tych emocji oraz fakt, że dla części widzów i uczestników tegoroczny konkurs miał wymiar wykraczający poza samą muzykę. Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z zasadami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) krajowe jury ocenia występy przede wszystkim w oparciu o kryteria artystyczne i muzyczne, takie jak walory wokalne, kompozycja utworu, wykonanie sceniczne czy ogólna jakość prezentacji. Członkowie jury głosują indywidualnie i niezależnie, a końcowy rezultat jest efektem algorytmu stosowanego przez EBU dla wszystkich państw uczestniczących w konkursie. TVP nie przekazuje jurorom wytycznych dotyczących oceniania występów w kontekście bieżących wydarzeń politycznych - napisała Telewizja Polska w komunikacie dla WP.