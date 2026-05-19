Tak głosowali polscy jurorzy na Eurowizji 2026. Aż pięciu miało Izrael na podium!

Viki Gabor dała Izrael na ostatnie miejsce
Wynik głosowania polskiego jury na Eurowizji 2026 okazał się wielkim skandalem. Nasz kraj jako jedyny dał 12 punktów dla Izraela, co wiele osób uznało za ogromny wstyd. 18 maja Europejska Unia Nadawców opublikowała rankingi wszystkich jurorów, ale są one anonimowe. Każdy ranking jest podpisany jako Juror A, Juror B, Juror C itd... Jeden z członków komisji dał Izrael na ostatnie miejsce i jak się okazało, była to Viki Gabor.
Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam - napisała na Instagramie.
Jak wyglądały wszystkie klasyfikacje?
Tak głosowali polscy jurorzy na Eurowizji
Oprócz Viki Gabor w komisji byli Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Stasiek Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański. Głosowali następująco:
Juror A
- Australia
- Grecja
- Izrael
- Finlandia
- Dania
- Belgia
- Norwegia
- Szwecja
- Czechy
- Malta
- Chorwacja
- Ukraina
- Francja
- Włochy
- Rumunia
- Albania
- Bułgaria
- Mołdawia
- Niemcy
- Austria
- Litwa
- Serbia
- Wielka Brytania
- Cypr
Juror B
- Czechy
- Izrael
- Cypr
- Albania
- Bułgaria
- Norwegia
- Dania
- Malta
- Belgia
- Niemcy
- Ukraina
- Mołdawia
- Włochy
- Australia
- Francja
- Chorwacja
- Grecja
- Austria
- Finlandia
- Szwecja
- Wielka Brytania
- Serbia
- Litwa
- Rumunia
Juror C
- Australia
- Bułgaria
- Chorwacja
- Francja
- Izrael
- Mołdawia
- Litwa
- Albania
- Szwecja
- Finlandia
- Serbia
- Grecja
- Ukraina
- Niemcy
- Dania
- Malta
- Rumunia
- Cypr
- Norwegia
- Austria
- Belgia
- Czechy
- Włochy
- Wielka Brytania
Juror D
- Belgia
- Izrael
- Rumunia
- Czechy
- Albania
- Grecja
- Ukraina
- Norwegia
- Włochy
- Chorwacja
- Litwa
- Finlandia
- Szwecja
- Dania
- Niemcy
- Austria
- Wielka Brytania
- Francja
- Bułgaria
- Malta
- Australia
- Cypr
- Serbia
- Mołdawia
Juror E
- Izrael
- Grecja
- Rumunia
- Finlandia
- Bułgaria
- Belgia
- Szwecja
- Dania
- Austria
- Norwegia
- Niemcy
- Australia
- Albania
- Malta
- Czechy
- Francja
- Cypr
- Ukraina
- Serbia
- Wielka Brytania
- Mołdawia
- Litwa
- Włochy
- Chorwacja
Juror F
- Bułgaria
- Serbia
- Ukraina
- Litwa
- Grecja
- Włochy
- Izrael
- Belgia
- Austria
- Chorwacja
- Dania
- Rumunia
- Finlandia
- Malta
- Mołdawia
- Czechy
- Albania
- Australia
- Francja
- Niemcy
- Norwegia
- Szwecja
- Wielka Brytania
- Cypr
Juror G (Viki Gabor)
- Włochy
- Cypr
- Norwegia
- Austria
- Rumunia
- Ukraina
- Mołdawia
- Malta
- Francja
- Szwecja
- Bułgaria
- Finlandia
- Australia
- Albania
- Dania
- Belgia
- Niemcy
- Czechy
- Chorwacja
- Wielka Brytania
- Serbia
- Grecja
- Litwa
- Izrael
Stanowisko TVP
Eurowizja od wielu lat budzi ogromne emocje i tegoroczna edycja pokazała, że wokół wydarzenia pojawiają się również bardzo poważne społeczne i polityczne dyskusje. Telewizja Polska dostrzega skalę tych emocji oraz fakt, że dla części widzów i uczestników tegoroczny konkurs miał wymiar wykraczający poza samą muzykę. Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z zasadami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) krajowe jury ocenia występy przede wszystkim w oparciu o kryteria artystyczne i muzyczne, takie jak walory wokalne, kompozycja utworu, wykonanie sceniczne czy ogólna jakość prezentacji. Członkowie jury głosują indywidualnie i niezależnie, a końcowy rezultat jest efektem algorytmu stosowanego przez EBU dla wszystkich państw uczestniczących w konkursie. TVP nie przekazuje jurorom wytycznych dotyczących oceniania występów w kontekście bieżących wydarzeń politycznych - napisała Telewizja Polska w komunikacie dla WP.