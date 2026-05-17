Kto wygrał Eurowizję 2026? Znamy szczegółowe wyniki wielkiego finału!

Paula Dąbrowska
2026-05-17 1:02

Za nami wielki finał 70. edycji Eurowizji. Wiedeńska hala przyjęła z ogromną radością wokalistów i zespoły z całego świata. Po ponad 3 godzinnym show poznaliśmy dokładne wyniki konkursu. Kto wygrał Eurowizję 2026? Które miejsce zajęła Polska? Jak wyglądało TOP 10 Eurowizji 2026?

Eurowizja 2026 - co wiemy? 

Jubileuszowa, 70. edycja Eurowizji w 2026 roku przeszła do historii jako jedno z najbardziej polaryzujących wydarzeń w dziejach konkursu. Po zwycięstwie Austrii rok wcześniej, Wiedeń stał się muzyczną stolicą Europy, organizując widowisko w Wiener Stadthalle. Półfinały odbyły się 12 i 14 maja, a finał zwieńczył tydzień zmagań 16 maja. Za sterami produkcji stanęli Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski, starając się utrzymać radosny ton imprezy, co było trudne ze względu na napiętą sytuację polityczną.

Konkurs zdominowały skandale dyplomatyczne - aż pięć państw, w tym Islandia, Irlandia i Holandia, zdecydowało się na całkowity bojkot w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Atmosfera wokół EBU była gęsta od oskarżeń o brak neutralności i uleganie naciskom finansowym. Nawet powroty Bułgarii i Rumunii nie przykryły faktu, że widownia w hali wielokrotnie wybuczała występy powiązane z politycznym konfliktem.

Technicznie rok 2026 przyniósł rewolucję w systemie głosowania, ograniczając liczbę SMS-ów z jednego urządzenia, co miało ukrócić działanie farm botów. 

Eurowizja 2026 - kolejność występów w finale

  1. Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem";
  2. Niemcy - Sarah Engels - "Fire";
  3. Izrael - No’am Bettan - "Michelle";
  4. Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
  5. Albania - Alis - "Nân";
  6. Grecja - Akylas - "Ferto";
  7. Ukraina - Leleka - "Ridnym";
  8. Australia - Delta Goodrem - "Eclipse";
  9. Serbia - Lavina - "Kraj mene";
  10. Malta - Aidan - "Bella";
  11. Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads";
  12. Bułgaria - Dara - "Bangaranga";
  13. Chorwacja - Lelek - "Andromeda"; 
  14. Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei";
  15. Francja - Monroe - "Regarde!"
  16. Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
  19. Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja - Felicia - "My System";
  21. Cypr - Antigoni - "Jalla";
  22. Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si";
  23. Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"'
  24. Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me";
  25. Austria - Cosmó - "Tanzschein".
Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - wyniki 

Ogłoszono wyniki wielkiego finału Eurowizji 2026 - konkurs wygrała Bułgaria - Dara - "Bangaranga" z 516 punktami. 

Szczegółowe wyniki:

  1. Bułgaria – 516 punktów
  2. Izrael – 343 punkty
  3. Rumunia – 296 punktów
  4. Australia – 287 punktów
  5. Włochy – 281 punktów
  6. Finlandia – 279 punktów
  7. Dania – 243 punkty
  8. Mołdawia – 226 punktów
  9. Ukraina – 221 punktów
  10. Grecja – 220 punktów
  11. Francja – 158 punktów
  12. Polska – 150 punktów
  13. Albania – 145 punktów
  14. Norwegia – 134 punkty
  15. Chorwacja – 124 punkty
  16. Czechy – 113 punktów
  17. Serbia – 90 punktów
  18. Malta – 89 punktów
  19. Cypr – 75 punktów
  20. Szwecja – 51 punktów
  21. Belgia – 36 punktów
  22. Litwa – 22 punkty
  23. Niemcy – 12 punktów
  24. Austria – 6 punktów
  25. Wielka Brytania – 1 punkt

Alicja Szemplińska po raz drugi zaprezentowała na scenie w Wiedniu utwór „Pray"
Eurowizja 2026