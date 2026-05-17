Kto wygrał Eurowizję 2026? Znamy szczegółowe wyniki wielkiego finału!

Eurowizja 2026 - co wiemy?

Jubileuszowa, 70. edycja Eurowizji w 2026 roku przeszła do historii jako jedno z najbardziej polaryzujących wydarzeń w dziejach konkursu. Po zwycięstwie Austrii rok wcześniej, Wiedeń stał się muzyczną stolicą Europy, organizując widowisko w Wiener Stadthalle. Półfinały odbyły się 12 i 14 maja, a finał zwieńczył tydzień zmagań 16 maja. Za sterami produkcji stanęli Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski, starając się utrzymać radosny ton imprezy, co było trudne ze względu na napiętą sytuację polityczną.

Konkurs zdominowały skandale dyplomatyczne - aż pięć państw, w tym Islandia, Irlandia i Holandia, zdecydowało się na całkowity bojkot w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Atmosfera wokół EBU była gęsta od oskarżeń o brak neutralności i uleganie naciskom finansowym. Nawet powroty Bułgarii i Rumunii nie przykryły faktu, że widownia w hali wielokrotnie wybuczała występy powiązane z politycznym konfliktem.

Technicznie rok 2026 przyniósł rewolucję w systemie głosowania, ograniczając liczbę SMS-ów z jednego urządzenia, co miało ukrócić działanie farm botów.

Eurowizja 2026 - kolejność występów w finale

Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"; Niemcy - Sarah Engels - "Fire"; Izrael - No’am Bettan - "Michelle"; Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice"; Albania - Alis - "Nân"; Grecja - Akylas - "Ferto"; Ukraina - Leleka - "Ridnym"; Australia - Delta Goodrem - "Eclipse"; Serbia - Lavina - "Kraj mene"; Malta - Aidan - "Bella"; Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads"; Bułgaria - Dara - "Bangaranga"; Chorwacja - Lelek - "Andromeda"; Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"; Francja - Monroe - "Regarde!" Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"; Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja - Felicia - "My System"; Cypr - Antigoni - "Jalla"; Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si"; Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"' Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me"; Austria - Cosmó - "Tanzschein".

Eurowizja 2026 - wyniki

Ogłoszono wyniki wielkiego finału Eurowizji 2026 - konkurs wygrała Bułgaria - Dara - "Bangaranga" z 516 punktami.

Szczegółowe wyniki:

Bułgaria – 516 punktów Izrael – 343 punkty Rumunia – 296 punktów Australia – 287 punktów Włochy – 281 punktów Finlandia – 279 punktów Dania – 243 punkty Mołdawia – 226 punktów Ukraina – 221 punktów Grecja – 220 punktów Francja – 158 punktów Polska – 150 punktów Albania – 145 punktów Norwegia – 134 punkty Chorwacja – 124 punkty Czechy – 113 punktów Serbia – 90 punktów Malta – 89 punktów Cypr – 75 punktów Szwecja – 51 punktów Belgia – 36 punktów Litwa – 22 punkty Niemcy – 12 punktów Austria – 6 punktów Wielka Brytania – 1 punkt

