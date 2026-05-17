Kto wygrał Eurowizję 2026? Znamy szczegółowe wyniki wielkiego finału!

Spis treści
Eurowizja 2026 - co wiemy?
Jubileuszowa, 70. edycja Eurowizji w 2026 roku przeszła do historii jako jedno z najbardziej polaryzujących wydarzeń w dziejach konkursu. Po zwycięstwie Austrii rok wcześniej, Wiedeń stał się muzyczną stolicą Europy, organizując widowisko w Wiener Stadthalle. Półfinały odbyły się 12 i 14 maja, a finał zwieńczył tydzień zmagań 16 maja. Za sterami produkcji stanęli Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski, starając się utrzymać radosny ton imprezy, co było trudne ze względu na napiętą sytuację polityczną.
Konkurs zdominowały skandale dyplomatyczne - aż pięć państw, w tym Islandia, Irlandia i Holandia, zdecydowało się na całkowity bojkot w proteście przeciwko udziałowi Izraela. Atmosfera wokół EBU była gęsta od oskarżeń o brak neutralności i uleganie naciskom finansowym. Nawet powroty Bułgarii i Rumunii nie przykryły faktu, że widownia w hali wielokrotnie wybuczała występy powiązane z politycznym konfliktem.
Technicznie rok 2026 przyniósł rewolucję w systemie głosowania, ograniczając liczbę SMS-ów z jednego urządzenia, co miało ukrócić działanie farm botów.
Eurowizja 2026 - kolejność występów w finale
- Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem";
- Niemcy - Sarah Engels - "Fire";
- Izrael - No’am Bettan - "Michelle";
- Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
- Albania - Alis - "Nân";
- Grecja - Akylas - "Ferto";
- Ukraina - Leleka - "Ridnym";
- Australia - Delta Goodrem - "Eclipse";
- Serbia - Lavina - "Kraj mene";
- Malta - Aidan - "Bella";
- Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads";
- Bułgaria - Dara - "Bangaranga";
- Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
- Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei";
- Francja - Monroe - "Regarde!"
- Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
- Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja - Felicia - "My System";
- Cypr - Antigoni - "Jalla";
- Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si";
- Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"'
- Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me";
- Austria - Cosmó - "Tanzschein".
Eurowizja 2026 - wyniki
Ogłoszono wyniki wielkiego finału Eurowizji 2026 - konkurs wygrała Bułgaria - Dara - "Bangaranga" z 516 punktami.
Szczegółowe wyniki:
- Bułgaria – 516 punktów
- Izrael – 343 punkty
- Rumunia – 296 punktów
- Australia – 287 punktów
- Włochy – 281 punktów
- Finlandia – 279 punktów
- Dania – 243 punkty
- Mołdawia – 226 punktów
- Ukraina – 221 punktów
- Grecja – 220 punktów
- Francja – 158 punktów
- Polska – 150 punktów
- Albania – 145 punktów
- Norwegia – 134 punkty
- Chorwacja – 124 punkty
- Czechy – 113 punktów
- Serbia – 90 punktów
- Malta – 89 punktów
- Cypr – 75 punktów
- Szwecja – 51 punktów
- Belgia – 36 punktów
- Litwa – 22 punkty
- Niemcy – 12 punktów
- Austria – 6 punktów
- Wielka Brytania – 1 punkt
Tekst będzie aktualizowany.