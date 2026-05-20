Doda szczerze o związku z Radosławem Majdanem. Zdradziła prawdę o macierzyństwie. Stare zdjęcia

Radosław Majdan i Dorota Rabczewska byli na językach całej Polski

Początki tej medialnej znajomości sięgają czasów, gdy bramkarz dostrzegł stawiającą pierwsze kroki wokalistkę podczas emisji polsatowskiego programu „Bar”. Relacja nabrała tempa, a związkiem sportowca i piosenkarki żyła cała Polska. Dorota Rabczewska regularnie kibicowała mężowi na meczach Wisły Kraków, a on towarzyszył jej na branżowych imprezach, występując nawet w jednym z teledysków. Choć w 2005 roku sformalizowali relację i wydawali się nierozłączni, ich małżeńska idylla zakończyła się równie szybko. Para rozwiodła się trzy lata później, a po rozstaniu oboje nie szczędzili sobie gorzkich słów w prasie. Po latach Radosław Majdan założył rodzinę z Małgorzatą Rozenek, z którą ma sześcioletniego syna. Z kolei Doda od lat mierzy się z problemami w życiu uczuciowym, a jej kolejne relacje najczęściej kończą się głośnymi rozstaniami. Przeglądając stare zdjęcia tej dwójki, od razu rzuca się w oczy wyjątkowy styl. Kreacje artystki i bramkarza z tamtego okresu do dziś budzą uśmiech, będąc przykładem specyficznej mody.

Doda szczerze o macierzyństwie w związku z Radosławem Majdanem

W trakcie najnowszego wywiadu u Grzegorza Krychowiaka artystka nieoczekiwanie poruszyła temat swojego małżeństwa z byłym bramkarzem. Piłkarz, który ostatnio sprawdza się jako dziennikarz, bez wahania zapytał wokalistkę o plany związane z posiadaniem potomstwa.

Nie, nigdy nie chciałam. Ja poznałam mojego pierwszego męża (Radosława Majdana - red.), jak miałam 17 lat, a on miał 30. Bardzo duża była różnica wieku. Byłam młodą dziewczynką. On miał czasami parcie na dziecko i tak sobie myślałam: "jak tu dostosować moje przekonania do tych wszystkich archaicznych przekonań mężczyzn?". Przy czym ja rozumiem, że mężczyźni chcą mieć dzieci. My się w sobie zakochaliśmy. Wtedy myślałam, żeby to połączyć i sobie wynająć surogatkę

— zwierzyła się wokalistka. Takich słów z ust gwiazdy jeszcze nikt się nie spodziewał.