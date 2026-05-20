To jedno z najstarszych imion. W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. Dziś wybierane jest sporadycznie

Justyna Klorek
2026-05-20 11:34

Niektóre imiona na stałe zapisują się w tradycji i są niezwykle często wybierane przez rodziców. Tak jest w przypadku tej męskiej formy, która w okresie PRL-u była jedną z najchętniej wybieranych przez ówczesnych świeżo upieczonych rodziców. Na przestrzeni lat ta tendencja jednak uległa zmianie i zdaje się, że dziś już nikt nie chce nadawać tego imienia swoim synom.

Autor: senivpetro/ Freepik.com
  • To imię było absolutnym hitem w okresie PRL-u i symbol męskiej siły, dziś niemal całkowicie zniknęło z list najchętniej wybieranych imion dla chłopców.
  • Imię to ma starożytne, rzymskie korzenie i związane z bogiem wojny.
  • Dziś to wybierane jest przez rodziców jedynie sporadycznie.

Według rejestrów danych PESEL najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce jest Jan, które nad Wisłą nosi aż 1100993 Polaków. Choć ta forma nie jest tak popularna, to należy ona do najstarszych i posiada długą historię. Mowa o imieniu Marek, które swoje triumfy świeciło w PRL-u.

Marek - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Marek należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych i od wielu lat obecnych w polskiej tradycji imion męskich. Ma ono długą historię oraz bogate pochodzenie, sięgające czasów starożytnego Rzymu. Wywodzi się od łacińskiego imienia Marcus, które najczęściej wiązane jest z imieniem rzymskiego boga wojny - Marsa. Z tego względu imieniu Marek przypisuje się znaczenia takie jak "należący do Marsa", "wojownik" lub "mężczyzna silny i odważny".  Z czasem, dzięki chrześcijaństwu, imię to zyskało nową popularność. Rozprzestrzeniło się po Europie za sprawą Świętego Marka Ewangelisty, jednego z czterech autorów Ewangelii. Jego kult przyczynił się do ugruntowania imienia w kulturze chrześcijańskiej i jego adaptacji w różnych językach. Do Polski imię Marek trafiło w średniowieczu, prawdopodobnie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, i szybko zyskało akceptację.

Cechy charaktery przypisywane osobom noszącym imię Marek

Osoby noszące to imię często opisywane są jako zdecydowane, odpowiedzialne i konsekwentne w działaniu. W tradycyjnych interpretacjach charakterologicznych Marek uchodzi za człowieka ambitnego, pewnego siebie oraz lojalnego wobec bliskich. 

Popularność imienia Marek w Polsce

W Polsce imię Marek od wielu dekad cieszy się dużą popularnością. Szczególnie często nadawano je dzieciom w drugiej połowie XX wieku. W PRL-u należało do grona najchętniej wybieranych imion dla chłopców. W wielu rodzinach można spotkać dziś kilka pokoleń Marków - zarówno wśród ojców, jak i dziadków. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 369 240 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 14. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W ostatnich latach popularność tego imienia znacznie spadła. W 2025 roku imię Marek otrzymało zaledwie 157 chłopców. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2016 roku. Wówczas wybrano je 401 razy.

