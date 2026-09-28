Izabela Janachowska lada dzień urodzi. Pokazała, jaki pokój przygotowała dla drugiego syna

Izabela Janachowska szykuje się do porodu. Za nią piękne baby shower

Prezenterka wraz z mężem, Krzysztofem Jabłońskim, wkrótce powitają na świecie drugiego synka. Była tancerka poinformowała o ciąży w maju, będąc już w piątym miesiącu, a jej ukochany poznał nowinę miesiąc wcześniej. Teraz, w dziewiątym miesiącu, gwiazda cieszy się ostatnimi chwilami oczekiwania, pokazując w mediach społecznościowych swoje przygotowania do porodu oraz słodkie zachcianki.

Po opublikowaniu wiosną wzruszającego nagrania ze zdjęciami USG, we wrześniu przyszedł czas na świętowanie. Przyszła mama zorganizowała huczne baby shower, na którym pojawiła się między innymi Marcelina Zawadzka. Gwiazda telewizji złapała rzuconą przez Izabelę pieluszkę - niczym bukiet panny młodej. Przyjęcie obfitowało w luksusowe dekoracje i przekąski, a sama Janachowska wystąpiła w zjawiskowej, tiulowej sukni w błękitnym odcieniu, przypominającej królewski peniuar.

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Izabela Janachowska urządziła pokoik dla drugiego dziecka

Wkrótce po imprezie celebrytka pochwaliła się urządzonym już pokojem dla malucha. Wnętrze zaprojektowano w stonowanych barwach – dominują biel i jasny błękit. W pomieszczeniu znalazło się łóżeczko z subtelnymi ozdobami oraz praktyczny regał z koszami. Taka koncepcja to realizacja marzeń gwiazdy, która pragnęła stworzyć spokojną przestrzeń z delikatnymi akcentami pasującymi do chłopca.

A oto pokój, który czeka na naszego synka. Od początku wymarzyłam sobie, żeby połączyć w nim odcienie niebieskiego i bieli - tak, żeby całość była delikatna i spokojna, ale jednocześnie miała kilka typowo chłopięcych akcentów - napisała Janachowska na swoim instagramowym profilu.

Warto dodać, że za projekt pokoju odpowiadają specjaliści, którzy wcześniej stworzyli przestrzeń dla starszego dziecka pary. Siedmioletni już Christopher Alexander z pewnością wyczekuje pojawienia się brata w domu.

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