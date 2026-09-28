Kradzież karetki w Miastku. Policjanci odzyskali pojazd i zatrzymali 34-latka

Praca śledczych na miejscu kradzieży w Miastku

Zaraz po otrzymaniu informacji o kradzieży z włamaniem funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i odnalezienia mienia. Na miejscu zdarzenia technik kryminalistyki przeprowadził szczegółowe oględziny i zabezpieczył pozostawione ślady. Policjanci skupili się również na analizie dostępnych nagrań z monitoringu oraz przeprowadzili szereg działań operacyjnych. Wszystkie te kroki podjęto bezpośrednio po zgłoszeniu przestępstwa, do którego doszło w centrum dializ.

Zatrzymanie mieszkańca powiatu koszalińskiego i odzyskanie mienia

Dzięki współpracy policjantów z Bytowa, Miastka, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz wsparciu mundurowych z Koszalina ustalono tożsamość podejrzanego. Zatrzymany 34-letni mężczyzna to mieszkaniec powiatu koszalińskiego. Na terenie Koszalina funkcjonariusze zdołali odzyskać skradzioną karetkę oraz znaczną część wyposażenia komputerowego i medycznego. Odnalezione przedmioty stanowiły istotną część mienia utraconego w wyniku włamania.

Zarzuty prokuratorskie i dalsze kroki w sprawie kradzieży

Prokurator w Miastku przedstawił zatrzymanemu 34-latkowi zarzut kradzieży z włamaniem. Skierowano także wniosek do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Wartość skradzionego sprzętu medycznego i pojazdu została wyceniona na około 180 000 zł. Obecnie postępowanie jest kontynuowane, a policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia i sprawdzają kolejne wątki pojawiające się w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl