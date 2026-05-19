Izabela Janachowska pokazała urocze nagranie i USG. W komentarzach sypią się gratulacje

Izabela Janachowska ogłasza radosną nowinę na Instagramie

Ekspertka od spraw ślubnych, była tancerka i prezenterka od lat jest uznawana za ikonę stylu w polskim show-biznesie. Janachowska często pokazuje fragmenty swojej codzienności, jednak jej najnowszy post wywołał prawdziwe poruszenie. Na swoim profilu udostępniła niezwykle klimatyczne wideo, które od razu przykuło wzrok fanów. Ten materiał to nie tylko kolejna ładna relacja, ale przede wszystkim wyraźny sygnał, że w jej życiu nadchodzą radosne chwile.

Izabela Janachowska spodziewa się dziecka. Fani ruszyli z życzeniami

Na zamieszczonym w sieci filmiku gwiazda dosłownie promienieje. Wystąpiła w delikatnym, jasnym stroju, który subtelnie akcentuje jej sylwetkę. Całości towarzyszy romantyczna oprawa muzyczna oraz ciepły, rodzinny klimat, co mocno ujęło wszystkich oglądających.

Wideo błyskawicznie zyskało ogromną liczbę wyświetleń. Zaskoczeni i uradowani fani od razu zaczęli pisać gratulacje. W sekcji komentarzy znalazło się mnóstwo serdecznych wpisów kierowanych do przyszłych rodziców.

Obserwatorzy wielokrotnie podkreślali, że prezenterka wygląda zachwycająco i bardzo szczęśliwie. Wiele osób zauważyło, że ten stan wyjątkowo jej pasuje, a ona sama emanuje niesamowitą radością.

Internauci zostawili pod postem mnóstwo ciepłych słów, życząc zdrowia zarówno dla malucha, jak i samej mamy. Komentarze pełne były pozytywnych emocji i serdeczności.

Na ten moment gwiazda nie ujawnia zbyt wielu faktów na temat swojego stanu. W swoim stylu zdecydowała się na dyskretną i elegancką formę komunikatu, bez zbędnego epatowania szczegółami. Mimo to informacja wywołała w internecie falę gorących reakcji.

Czekamy na ciebie - napisała Janachowska.