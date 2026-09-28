Mandaryna i Iza Kuna na ostro w "Tańcu z Gwiazdami". Te skąpe stroje, te ruchy!

Iza Kuna i Mandaryna pokazały klasę w Tańcu z gwiazdami

Izabela Kuna, choć liczy sobie 55 lat, oraz 48-letnia Mandaryna, nie ustępują młodszym rywalom na parkiecie tanecznego show. Obie uczestniczki ciężko trenują przed swoimi występami, co przekłada się na doskonałe rezultaty na żywo. W najnowszym, czwartym epizodzie programu jako pierwsza swój układ zaprezentowała Iza Kuna.

Zobacz także: Tak Madzia i Bagi zachowywali się po "Tańcu z Gwiazdami". Te zdjęcia mówią wszystko

Niezwykły szyk i kinowy klimat! Iza i Michał stworzyli w tej rumbie genialne widowisko. Jurorzy ocenili ten występ na 34 punkty! Podobało Wam się? - czytamy na facebookowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

Występ Kuny i Bartkiewicza odbył się w tajemniczym, niebieskawym oświetleniu. Aktorka założyła lekką, czarną kreację na ramiączkach, w której doskonale prezentowała się jej figura. Strój eksponował dekolt, plecy oraz nogi aktorki. Mimo trudnych figur tanecznych wszystko pozostało na swoim miejscu, a gwiazda lśniła w pełnej krasie.

Marta Wiśniewska również postawiła na czerń w swoim występie. Zatańczyła w duecie z Krystianem Rzymkiewiczem, którego ciężkie obuwie wcale nie przypominało tanecznych butów. Mimo to zdobyli uznanie w oczach sędziów. Mandaryna miała na sobie krótki top odsłaniający brzuch, spodenki oraz długą spódnicę, z której wyłaniały się jej zgrabne nogi. Była żona Michała Wiśniewskiego uzupełniła stylizację wyrazistym makijażem. Wyglądała znakomicie, a uwagę zwracały jej mocne, umięśnione ręce.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 27.09.2026? Za nami tajemniczy "Wehikuł czasu"!

Wielkie show i wyrazisty styl na parkiecie! Marta i Krystian postawili dziś na mocny akcent w paso doble! Od jury 31 punktów. A Wy, dajecie im dzisiaj 10? - można przeczytać na koncie "TzG" na Facebooku.

Jak oceniacie występy obu gwiazd? Było na ostro?

Kto pożegnał się z 19. edycją Tańca z gwiazdami?

Poniżej przedstawiamy punktację z 4. odcinka:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 22 punkty

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 31 punktów

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy - 35 punktów

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 26 punktów

Dominik Rupiński i Estelle François - 28 punktów

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 26 punktów

Kaeyra i Kacper Rutka - 20 punktów

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 29 punktów

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 34 punkty

Decyzją jurorów oraz głosujących telewidzów z show odpadła para Kaeyra i Kacper Rutka.

Zobacz także: Kaeyra broni Heleny Englert! "Wszyscy widzieliśmy, z jakim hejtem się mierzy"

Zobacz więcej zdjęć. "Taniec z Gwiazdami" 19: mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie w 4. odcinku show

Joanna Jędrzejczyk chciała zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami"? Awantura na planie show Polsatu?

61

Zobacz więcej zdjęć. Mandaryna i Iza Kuna na ostro w "Tańcu z Gwiazdami". Tylko spójrzcie, jak one wyglądały!

53