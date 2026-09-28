Seniorka przy torach w Szczecinie. Policjanci pomogli kobiecie w rowie kolejowym

Interwencja policji przy torach w Szczecinie

Po przybyciu na wskazane miejsce funkcjonariusze odnaleźli kobietę znajdującą się w rowie kolejowym tuż obok torowiska. Z ustaleń mundurowych wynikało, że seniorka prawdopodobnie poczuła zawroty głowy, przez co straciła równowagę i upadła podczas spaceru. Starsza pani była zdezorientowana i dodatkowo przygnieciona znajdującymi się w rowie kamieniami, co uniemożliwiło jej samodzielne wydostanie się z pułapki. Sytuacja wymagała szybkiego działania, ponieważ z uzyskanych informacji wynikało, że wkrótce tym odcinkiem czynnego torowiska miał przejechać pociąg.

Pomoc medyczna dla starszej kobiety na Pogodnie

Policjanci w pierwszej kolejności ocenili stan seniorki i pomogli jej opuścić zagrożony rejon, dbając o jej bezpieczeństwo. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, aby specjaliści mogli przeprowadzić niezbędne badania poszkodowanej. Po wykonaniu wstępnej diagnostyki medycznej okazało się, że kobieta na szczęście nie wymaga hospitalizacji. Po zakończeniu interwencji seniorka została przekazana przez funkcjonariuszy pod opiekę swojej rodziny.

Znaczenie szybkiego powiadomienia służb ratunkowych

Całe zdarzenie pokazuje, jak istotna dla bezpieczeństwa jest czujność osób postronnych oraz ich właściwa reakcja w sytuacjach zagrożenia. Dzięki informacji od świadka oraz zdecydowanemu działaniu policjantów pomoc nadeszła w odpowiednim momencie. Funkcjonariusze podkreślają, że ich służba polega nie tylko na reagowaniu na łamanie prawa, ale przede wszystkim na niesieniu pomocy osobom, których zdrowie lub życie może być zagrożone. W tym przypadku o pomyślnym zakończeniu interwencji zadecydowały minuty, co pozwoliło uniknąć niebezpiecznego zdarzenia na drodze kolejowej.

Źródło: Policja.pl